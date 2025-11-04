Подробно търсене

Беларус все повече се опитва да дестабилизира балтийските страни, заяви украинският Център за противодействие на дезинформацията

Владимир Арангелов
Беларус все повече се опитва да дестабилизира балтийските страни, заяви украинският Център за противодействие на дезинформацията
Беларус все повече се опитва да дестабилизира балтийските страни, заяви украинският Център за противодействие на дезинформацията
Литовски военни патрулират близо до границата с Беларус, 13 ноември 2021 година. Снимка: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Киев,  
04.11.2025 10:29
 (БТА)
Етикети

Беларус все по-интензивно се опитва да дестабилизира балтийските страни, особено в Литва, където е бил отчетен най-големият брой нелегални преминавания на границата от беларуска територия през последните шест месеца, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на публикация в „Телеграм“ на украинския Център за противодействие на дезинформацията.

„Беларус засилва усилията си да дестабилизира балтийските страни. През октомври Литва отчете най-големия брой опити за нелегално преминаване от беларуска територия през последните шест месеца – 275. Почти половината от тях са били през последните пет дни на месеца“, се казва в изявление на центъра, който е част от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

Повишаването на броя на опитите за преминаване е било отчетено непосредствено след като Вилнюс затвори няколко гранични пункта в отговор на масирани излитания на дронове с контрабандни цигари от Беларус. Литовското правителство нарече тези случаи хибридна атака, комбинираща икономически, информационен и миграционен натиск.

През последните десет месеца литовски граничари са предотвратили повече от 41 хиляди нелегални преминавания, което е с 20% повече от миналата година. 

Това показва, че Минск умишлено използва мигрантите като инструмент за натиск срещу ЕС, посочва Укринформ. Подобна тактика бе използвана от режима в Беларус през 2021 г., когато той организира трансфер на мигранти от Близкия изток, за да провокира изкуствена миграционна криза.

Центърът за противодействие на дезинформацията заяви, че действията на Беларус изцяло съвпадат с интересите на Русия. Настоящото повишаване на активността на Беларус е част от координирана, многопластова хибридна война, която Минск и Москва водят срещу Европа, каза украинската организация.

/БЗ/

Свързани новини

04.11.2025 09:16

Енергийната и пристанищна инфраструктура в Одеска област масирано беше атакувана през нощта, съобщи областният управител

Енергийната и пристанищна инфраструктура в Одеска област масирано беше атакувана през нощта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.Бяха извършени две атаки с дронове. Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана, която свали повечето дронове, имаше поразени цели по обектите на пристанищната и енергийна инфраструктура", каза Кипер.
04.11.2025 08:59

Китайският лидер Си Цзинпин се срещна с руския премиер Михаил Мишустин в Пекин, предаде Синхуа

Китайският лидер се срещна днес в Пекин с руския премиер Михаил Мишустин, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.Мишустин се срещна със Си ден след срещата си с китайския премиер Ли Цян в град Ханчжоу.
03.11.2025 22:53

Укринформ: Украйна няма да бъде оставена "сама" през зимата, заяви Урсула фон дер Лайен

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди готовността на ЕС да предостави на Украйна спешна енергийна помощ през зимата, съобщи Укринформ, като се позова на изявление на ръководителката на ЕК в социалната платформа "Екс".
03.11.2025 22:18

Редица страни разкритикуваха Беларус в ООН заради "системни репресии"

Редица държави разкритикуваха остро Беларус в ООН за състоянието на човешките права и обвиниха властите в Минск в системни репресии, политически мотивирани съдебни преследвания и изтезания, съобщи Франс прес. По време на преглед на положението с
03.11.2025 21:21

Русия струпва войски близо до град Добропиля, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия струпва войски близо до град Добропиля в Източна Украйна, където украинските сили напреднаха по-рано тази година след успешна контраофанзива, съобщиха Ройтерс и Укринформ. По думите на
03.11.2025 19:37

Напредъкът на Русия в Украйна през октомври е стабилен; най-застрашена е Донецка област, съобщи Институтът за изследване на войната

Напредъкът на руските сили в Украйна остава стабилен през октомври, а най-застрашена остава източната Донецка област, става ясно от анализ на Франс прес, базиран на данни, предоставени от американския Институт за изследване на войната (ИИВ), който
03.11.2025 18:01

Силите на Киев напредват в района на Добропиля в Източна Украйна, обяви главнокомандващият Сирски

Силите на Киев напреднаха в района на източноукранския град Добропиля, като отвоюваха от руските войски 188 квадратни километра и установиха контрол върху още 250 кв. км, които досега бяха ничия земя, предаде Ройтерс, позовавайки на изявление от
03.11.2025 16:13

Победителят в чешките избори Бабиш подписа коалиционно споразумение с евроскептици

Партията "Действие на недоволните граждани“ (известна с абревиатурата си на чешки език АНО) на милиардера и популист Андрей Бабиш подписа днес коалиционно споразумение с евроскептично настроени партньори, приближавайки се до завръщане на власт след
03.11.2025 15:20

Най-малко един убит при руска атака с дронове тази нощ в Сумска област, съобщиха местните власти

Най-малко един човек е бил убит след нова вълна от руски атаки с безпилотни летателни апарати в североизточната Сумска област, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.  Екипите на спешна помощ извадиха тяло от развалините на къща, а трима
03.11.2025 15:11

Започна нова епоха на ядрените оръжия, заяви президентът на Финландия

Президентът на Финландия Александер Стуб заяви днес, че е настъпила "нова епоха на ядрените оръжия", след като американският президент Доналд Тръмп заяви неколкоратно, че възнамерява да започне отново опити с ядрени оръжия, предаде Франс
03.11.2025 14:30

ЕК прави оценка за цялостното въздействие от възможната продажба на европейската собственост на "Лукойл"

Европейската комисия е в контакт с властите в България и в останалите страни от Европейския съюз, за да оцени цялостното въздействие от предложението за продажба на собствеността на "Лукойл". Това заяви днес говорител на Комисията на редовната
03.11.2025 14:29

Москва съобщи, че руските сили напредват в град Покровск и нанасят удари срещу обекти от украинската военно-промишлена инфраструктура

Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че руските сили са напреднали в град Покровск в Донецка област и са нанесли масирани удари тази нощ срещу украински военно-промишлени обекти, предаде Ройтерс.  Руските сили унищожават това, което
03.11.2025 12:45

Украйна отново нанесе удари с дронове срещу град Саратов

Украйна отново нанесе удари с дронове срещу руския индустриален град Саратов на река Волга, като най-вероятно целта им е бил петролната рафинерия там, предаде ДПА. Руското министерство на отбраната потвърди атаките в Саратов, но не даде информация
03.11.2025 02:40

Тръмп заяви, че не обмисля изпращане на ракети "Томахок" на Украйна, и не изключи разполагането на американски войски в Нигерия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че всъщност не обмисля да предостави на Украйна ракети с голям обсег "Томахок", предаде Ройтерс.На въпрос на журналист на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" дали не обмисля да предостави тези оръжия на Украйна, Тръмп отговори: "Не, съвсем не".
02.11.2025 22:12

Зеленски благодари на Германия за помощта за укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна с ракети „Пейтриът“

Украйна е успяла да разшири своята система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot) за отбрана на градовете си от руски въздушни удари благодарение на подкрепата на Германия, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и ДПА.
02.11.2025 18:49

Русия продължава да напредва в ключовия град Покровск в Източна Украйна според източници на информация с открит достъп

Руските сили продължават да напредват в ключовия град Покровск в Източна Украйна на фона на ожесточени сражения, според военният канал в „Телеграм“ „ДийпСтейт“, цитиран от ДПА.
02.11.2025 09:38

Един загинал и петима ранени в резултат на нощната атака по Запорожие, съобщи областният управител

Един човек е убит и петима са ранени при масираната нощна атака по Запорожие, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението "Телеграм"."Двама души (44-годишна жена и 91-годишен мъж) са спасени, спасители са ги извадили след атаката. Лекарите им оказват необходимата помощ", написа Фьодоров.
02.11.2025 08:31

Южната част на украинската Одеска област отново бе атакувана през нощта с дронове, двама души загинаха, съобщи областният управител

«Южната част на украинска  Одеска област отново бе атакувана през нощта с дронове. Атаката е насочена срещу гражданската инфраструктура. По предварителна информация двама души са загинали и двама пострадали», съобщи председателят на Одеската
02.11.2025 06:49

За решаването на въпроса с Украйна е нужна работа, а не среща Путин-Тръмп, заяви Кремъл

Старателна работа е необходима по проблема с разрешаването на украинския въпрос, а не среща между президентите на Русия и САЩ - Владимир Путин и Доналд Тръмп, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за руската държавна агенция ТАСС, публикувано днес. На него се позовава и Ройтерс.
02.11.2025 01:42

Украински дронове са нанесли щети на петролен танкер и пристанищна инфраструктура в руския град Туапсе, информира областната администрация

Украинско нападение с дронове е нанесло щети тази нощ на петролен танкер и на пристанищна инфраструктура в руския черноморски град Туапсе, като са избухнали пожари, предаде Ройтерс, позовавайки се на областната администрация на Краснодарския край.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:04 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация