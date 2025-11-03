Тръмп заяви, че не обмисля изпращане на ракети "Томахок" на Украйна, и не изключи разполагането на американски войски в Нигерия

Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Американският президент се качва на борда на президентския самолет на международното летище в Палм Бийч, щата Флорида, 2 ноември 2025 г. Снимка: AP/Manuel Balce Ceneta
Вашингтон,  
03.11.2025 02:40
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че всъщност не обмисля да предостави на Украйна ракети с голям обсег "Томахок", предаде Ройтерс.

На въпрос на журналист на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" дали не обмисля да предостави тези оръжия на Украйна, Тръмп отговори: "Не, съвсем не".

Американският президент посочи, че може да разположи американски войски в Нигерия или да разпореди въздушни удари за спиране на, по думите му,  убийствата на голям брой християни в западноафриканската държава.

Попитан от журналисти дали разглежда вариантите за разполагане на войски или въздушни удари, Тръмп отговори: "Може би. Възможни са и други неща. Разглеждам много варианти. В Нигерия убиват рекорден брой християни. Няма да позволим това да се случва".

Американският лидер направи тези коментари на връщане във Вашингтон от имението си във Флорида. В събота Тръмп заплаши Нигерия с военна намеса, ако "продължи да допуска убийства на християни".

/АМ/

