Кремъл посъветва да се вярва на официални изявления, а не на медийни публикации, за причините за отмяна на срещата Тръмп-Путин в Будапеща

Коментирайки статия на в."Файненшъл таймс" за причините за отмяната на срещата в Будапеща между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин, Кремъл заяви днес, че трябва да се вярва единствено на официални изявления на руското външно министерство и на Държавния департамент на САЩ, а не на медийни публикации, предаде Ройтерс.

"Файненшъл таймс" съобщи днес, че САЩ са отменили планираната среща на върха в Будапеща между двамата лидери след твърдата позиция на Русия по ключовите ѝ искания по отношение на Украйна.

Дни след като Тръмп и Путин се споразумяха да се срещнат в унгарската столица, за да обсъдят как да се сложи край на войната на Русия в Украйна, руското външно министерство е изпратило меморандум до Вашингтон, в който се посочват същите искания за справяне с "първопричините" за началото на войната, както ги формулира Путин. Исканията включват териториални отстъпки, сериозно съкращаване на въоръжените сили на Украйна и гаранции, че страната никога няма да се присъедини към НАТО, пише "Файненшъл таймс".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посъветва днес журналистите да се обърнат към руското Министерство на отбраната, след като беше запитан за информация на Ройтерс, според която Русия е изстреляла ракета със среден обсег 9М729 срещу Украйна.

Високопоставени украински източници казаха, че Русия е изстрелвала тази ракета, чиято тайна разработка подтикна САЩ да се изтеглят от договора за контрол на ядрени въоръжения с Москва, 23 пъти срещу Украйна от август насам.

"Не мога да кажа. Този въпрос трябва да бъде адресиран към военните, за това какви именно ракети и средства за поразяване се използват. Това е въпрос, който, разбира се, трябва да бъде адресиран към министерството на отбраната", заяви Песков по повод твърденията на украинската страна, цитиран от ТАСС.