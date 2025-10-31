Тръмп не отговори директно на журналистически въпрос дали САЩ ще възобновят ядрените опити под земята

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не отговори директно днес на въпрос дали страната му ще възобнови ядрените опити под земната повърхност, предаде Ройтерс.

"Много скоро ще разберете", каза Тръмп пред репортери на борда на своя самолет "Еър Форс 1" на път към Палм Бийч, щата Флорида.

Вчера той заяви, че е наредил на американските въоръжени сили да възобновят процеса на тестване на ядрени оръжия след 33-годишна пауза.

Това решение може да се разглежда като послание към Русия и Китай, които също са ядрени сили, отбелязва Ройтерс.

Тръмп добави днес, че не обмисля възможността за нанасяне на удари срещу Венецуела. Попитан дали мисли по този въпрос, той отговори "не".