Подробно търсене

Тръмп не отговори директно на журналистически въпрос дали САЩ ще възобновят ядрените опити под земята

Анелия Пенкова
Тръмп не отговори директно на журналистически въпрос дали САЩ ще възобновят ядрените опити под земята
Тръмп не отговори директно на журналистически въпрос дали САЩ ще възобновят ядрените опити под земята
Американският президент Доналд Тръмп (AP Photo/Luis M. Alvarez)
Вашингтон,  
31.10.2025 19:07
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не отговори директно днес на въпрос дали страната му ще възобнови ядрените опити под земната повърхност, предаде Ройтерс. 

"Много скоро ще разберете", каза Тръмп пред репортери на борда на своя самолет "Еър Форс 1" на път към Палм Бийч, щата Флорида.

Вчера той заяви, че е наредил на американските въоръжени сили да възобновят процеса на тестване на ядрени оръжия след 33-годишна пауза.

Това решение може да се разглежда като послание към Русия и Китай, които също са ядрени сили, отбелязва Ройтерс. 

Тръмп добави днес, че не обмисля възможността за нанасяне на удари срещу Венецуела. Попитан дали мисли по този въпрос, той отговори "не".

/НС/

Свързани новини

31.10.2025 14:32

Оцелели от атомните бомбардировки в Япония протестираха срещу обявените от Тръмп опити с ядрени оръжия

Японска организация на оцелелите от атомните бомбардировки в края на Втората световна война и предишен Нобелов лауреат за мир през изминалата година определи като "абсолютно недопустимо" изненадващото обявяване на опити с ядрени оръжия от американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.
31.10.2025 13:12

Кремъл посъветва да се вярва на официални изявления, а не на медийни публикации, за причините за отмяна на срещата Тръмп-Путин в Будапеща

Коментирайки статия на в."Файненшъл таймс" за причините за отмяната на срещата в Будапеща между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин, Кремъл заяви днес, че трябва да се вярва единствено на официални изявления на руското
31.10.2025 12:40

ООН определи като "недопустими" американските удари по плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк определи американските удари по плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик, като "недопустими" и като нарушение на международното право, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:30 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация