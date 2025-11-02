Подробно търсене

САЩ към момента не планират ядрени експлозии, заяви американският министър на енергетиката

Владимир Арангелов
САЩ към момента не планират ядрени експлозии, заяви американският министър на енергетиката
САЩ към момента не планират ядрени експлозии, заяви американският министър на енергетиката
Американският министър на енергетиката Крис Райт. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
02.11.2025 23:23
 (БТА)

Към момента не се планира тестовете на ядрените оръжия, наредени от президента на САЩ Доналд Тръмп, да включват ядрени експлозии, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт.

„Мисля, че тестовете, за които говорим в момента, са системни тестове“, заяви Райт в интервю за „Фокс Нюз“. „Това не са ядрени експлозии. Това са т.нар. некритични експлозии“, добави той.

Тестовете ще включват всички останали части на ядреното оръжие, за да бъде гарантирано, че те функционират и могат да предизвикат ядрен взрив, каза още Райт, чиято агенция отговаря за ядрените опити на САЩ.

Тестовете ще бъдат извършени с нови системи, за да се гарантира, че новите ядрени оръжия са по-добри от предишните, посочи министърът.

Точно преди срещата си с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея в четвъртък, Тръмп заяви, че е наредил на американската армия да възобнови незабавно процеса на тестване на ядрените оръжия след 33-годишно прекъсване, което изглеждаше като послание към ядрените сили Китай и Русия.

В петък той потвърди коментарите си, но не отговори директно на въпроса дали това ще включва подземни ядрени тестове, които бяха чести по време на Студената война.

По думите на Райт САЩ са извършили ядрени тестове с експлозии през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век и са събрали подробна информация и измервания.

„С нашата наука и изчислителни мощности можем да симулираме с невероятна точност какво точно ще се случи при ядрен взрив“, каза Райт.

/АМ/

Свързани новини

31.10.2025 19:34

Доналд Тръмп потвърди, че САЩ ще извършват ядрени опити, ако и други страни го правят

Американският президент Доналд Тръмп отново потвърди, че САЩ имат намерение да извършат ядрени опити, ако и други страни го направят, без обаче да даде повече подробности за естеството им, предава Франс прес. "Ще извършим опити, да, други страни
31.10.2025 14:32

Оцелели от атомните бомбардировки в Япония протестираха срещу обявените от Тръмп опити с ядрени оръжия

Японска организация на оцелелите от атомните бомбардировки в края на Втората световна война и предишен Нобелов лауреат за мир през изминалата година определи като "абсолютно недопустимо" изненадващото обявяване на опити с ядрени оръжия от американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.
30.10.2025 22:07

Изпитанията на американския ядрен арсенал са важни за националната сигурност, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс

Изпитанията на американския ядрен арсенал са важни за гарантиране на националната сигурност, каза днес вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, предаде Ройтерс.
30.10.2025 18:52

Германия призова САЩ и Русия да зачитат мораториума върху ядрените опити

Германският външен министър Йохан Вадефул призова днес САЩ и Русия да се въздържат от изпитания на нови ядрени оръжия, след като американският президент Доналд Тръмп обяви планове за подновяване на ядрените опити след повече от 30 години, предаде ДПА.
30.10.2025 15:59

Ройтерс: Ядрени опити - защо бяха прекратени, защо могат да бъдат възобновени и кой притежава ядрени оръжия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на американската армия да възобнови незабавно изпитанията си на ядрени оръжия след 33-годишно прекъсване, минути преди началото на срещата си с китайския лидер Си Цзинпин. Колко изпитания с ядрени оръжия са
30.10.2025 14:22

Кремъл относно изказване на Тръмп: Русия не е тествала ядрени оръжия

Кремъл заяви, че изпитанията на Русия на ракета и торпедо с ядрено задвижване не са били изпитания на ядрени оръжия, след като президентът Доналд Тръмп предложи САЩ да възобновят ядрените опити, предаде Ройтерс. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков
30.10.2025 13:24

Коментарите на Тръмп за ядрените опити преобръщат водена от десетилетия политика на САЩ

Днешните коментари на президент Доналд Тръмп, в които той намекна, че САЩ ще подновят изпитанията си на ядрени оръжия, преобръща водената от десетилетия американска политика по отношение на атомната бомба. Но изказванията бяха направени в момент, в който съперниците на Вашингтон провеждат свои ядрени изпитания и увеличават арсеналите си.
30.10.2025 11:05

Китай се надява САЩ да се придържат към мораториума върху ядрените опити и изрази готовност да развива военни връзки с Вашингтон

Китай се надява, че САЩ ще спази ангажимента си за мораториум върху ядрените опити и задълженията си по договора за забрана на изпитанията на ядрени оръжия, заяви китайското Външно министерство, цитирано от Ройтерс. В отговор на въпрос за
30.10.2025 09:41

Според руски депутат ядрени опити на САЩ ще доведат до нова ера на конфронтация

Андрей Картаполов, висш руски законодател, заяви, че ако САЩ отново започнат да тестват ядрени оръжия, това ще доведе до нова ера на непредсказуемост и открита конфронтация, предаде Ройтерс.
30.10.2025 08:46

Западният печат за намерението на Тръмп да сложи край на мораториума за ядрени опити

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разпоредил Пентагонът да започне изпитания на ядрени оръжия "на равна основа" с Русия и Китай, внезапно вмъквайки ядрени въпроси в дискусията точно преди срещата си с китайския си колега Си Цзинпин по време на важен търговски форум в Кьонджу, Южна Корея, посочва в. "Вашингтон пост".
30.10.2025 04:21

Тръмп заяви, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

Американският президент Доналд Тръмп, преди очакваната си среща днес с китайския лидер Си Цзинпин, заяви, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия, както правят други ядрени сили, предаде Ройтерс."Заради програмите за тестване на други страни наредих на министерството на войната да започне да тества нашите ядрени оръжия по същия начин. Процесът ще започне незабавно", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:43 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация