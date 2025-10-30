Подробно търсене

Атанаси Петров
ООН призова никога да не бъдат допускани изпитания на нови ядрени оръжия
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Снимка: Chalinee Thirasupa/Pool Photo via AP
Ню Йорк,  
30.10.2025 19:59
Ядрените опити никога не трябва да бъдат разрешени при никакви обстоятелства, заяви днес говорител на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, цитиран от Франс прес. 

Позицията на световната организация идва, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще възобновят изпитанията на нови ядрени оръжия.

"Генералният секретар многократно е заявявал, че сегашните ядрени рискове вече са тревожно високи. Трябва да се избягва всяко действие, което може да доведе до грешна преценка или ескалация с катастрофални последици", подчерта говорителят.

"Не трябва да забравяме катастрофалното наследство от повече от 2000 ядрени опита, проведени през последните 80 години. Ядрените опити никога не трябва да бъдат допускани при никакви обстоятелства", добави той.

