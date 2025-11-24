Депутати от Междлиса се срещнаха с историческия лидер на ПКК Йоджалан

Депутати от Меджлиса на Република Турция се срещнаха с историческия лидер на ПКК Абдуллах Йоджалан в затова на остров Имралъ в Мраморно море, където той излежава присъда за терористична дейност, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на говорител на парламента.

Решението за посещение на лидера на обявената за терористична организация лидер на ПКК беше взето след гласуване в петък, което се състоя в Комисията по разоръжаване на ПКК, която беше сформирана в Меджлиса. В негова подкрепа гласуваха 32 депутати от общо 51 в състава на Комисията, а от най-голямата опозиционна партия в страната – Народнорепубликанската партия, заявиха, че няма да изпращат свои депутати на посещение в затвора в Мраморно море.

От информацията за посещението става ясно, че двете страни са обсъдили процеса по разоръжаване, както и споразумението със сирийското правителството и сирийските кюрдски милиции, (които трябва да се интегрират в сирийските сили за сигурност - бел. ред.).

През май ПКК, която водеше въоръжена борба срещу турската държава от 1984 г. и е призната за терористична организация от Турция, ЕС и САЩ, обяви, че е взела решение да се разоръжи и разпусне след призив от страна на намиращия се в затвора исторически лидер и основател на организацията Абдуллах Йоджалан.

Работата на депутатите от Комисията трябва да продължи до края на годината. Предстои изготвянето на доклад за дейността им. Досега те изслушаха на два пъти представителите на силовите структури в държавата като министъра на вътрешните работи Али Йерликая, директора на МИТ Ибрахим Калън, министъра на отбраната Яшар Гюлер. Комисията изслуша също така министъра на външните работи Хакан Фидан, министъра на семейството и социалните грижи Махинур Йоздемир Гьокташ, представители адвокатските колегии в страната, академици, които изследват подобни проблеми по света, ветерани и близки на загиналите в конфликта.