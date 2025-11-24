Подробно търсене

Групировката "Ислямски джихад" обяви, че е намерила тялото на израелски заложник

Николай Станоев
Бойци на палестинската групировка "Ислямски джихад" и египетски работници издирват тленните останки на заложници северно от бежанския лагер Нусейрат, в централната част на ивицата Газа, 22 ноември 2025 г. Снимка: АП/Abdel Kareem Hana
Газа,  
24.11.2025 22:14
 (БТА)
Радикалната палестинска групировката "Ислямски джихад" обяви тази вечер, че е намерила едно от трите последни тела на израелски заложници в ивицата Газа, които все още не са върнати на Израел, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Тя не представи доказателства в подкрепа на това свое твърдение.

Тялото е било намерено в район под контрола на израелската армия в централната част на Газа, се казва в изявление на военното крило на "Ислямски джихад" - Бригадите "Ал Кудс".

В съответствие със споразумението за прекратяване на огъня в ивицата, което влезе в сила миналия месец, "Хамас" освовободи оставащите в плен 20 заложници, припомня АФП. Палестинското ислямистко движение, което е съюзник с "Ислямски джихад", освен това предаде на Израел телата на 25 заложници.

Така в Газа остават тленните останки на трима души - двама израелци и един тайландски работник.

/НС/

Към 00:48 на 25.11.2025 Новините от днес

