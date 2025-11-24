Групировката "Ислямски джихад" обяви, че е намерила тялото на израелски заложник

Радикалната палестинска групировката "Ислямски джихад" обяви тази вечер, че е намерила едно от трите последни тела на израелски заложници в ивицата Газа, които все още не са върнати на Израел, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Тя не представи доказателства в подкрепа на това свое твърдение.

Тялото е било намерено в район под контрола на израелската армия в централната част на Газа, се казва в изявление на военното крило на "Ислямски джихад" - Бригадите "Ал Кудс".

В съответствие със споразумението за прекратяване на огъня в ивицата, което влезе в сила миналия месец, "Хамас" освовободи оставащите в плен 20 заложници, припомня АФП. Палестинското ислямистко движение, което е съюзник с "Ислямски джихад", освен това предаде на Израел телата на 25 заложници.

Така в Газа остават тленните останки на трима души - двама израелци и един тайландски работник.