Подкрепяната от САЩ Хуманитарна фондация за Газа съобщи, че прекратява дейността си

Николай Велев, Николай Станоев
Палестинци носят пакети с хуманитарна помощ близо до разпределителен център на Хуманитарната фондация на Газа в Нецарим, 4 август 2025 г. Снимка: АП/Абдел Карим Хана 
Йерусалим ,  
24.11.2025 20:33
 (БТА)
Спорна фондация, подкрепяна от САЩ и Израел и доставяща хуманитарни помощи в ивицата Газа, заяви, че спира операциите си, предаде Асошиейтед прес. 

На този фон медици в Газа съобщиха, цитирани от ДПА, за четирима убити палестинци при израелски атаки днес.

Хуманитарната фондация за Газа (ХФГ) закри центровете си за разпределяне на помощи на палестинската територия, още след като преди шест седмици в сила влезе договореното с посредничеството на Вашингтон спиране. ХФГ днес заяви, че окончателно прекратява дейността си, понеже е изпълнила мисията си.

"Постигнахме успех в нашата мисия да покажем, че има по-добър начин за доставянето на хуманитарна помощ за жителите на Газа", пише в изявление на генералния директор на Фондацията Джон Ейкри. 

Дейността на ХФГ продължи за кратко и беше забулена в тайна. Фондацията, която започна дейността си с подкрепата на САЩ и Израел като алтернатива на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци, така и не разкри източниците си на финансиране и оповести оскъдна информация за въоръжените наемници, действащи в пунктовете ѝ за разпределяне на помощи.

ХФГ посочва, че целта ѝ е била да доставя в Газа помощи, без те да попадат в ръцете на "Хамас". 

Палестинци, хуманитарни работници и представители на здравните власти казаха, че системата на ХФГ принуждава палестинците, търсещи помощи, да рискуват живота си, минавайки покрай израелски военни постове, които охраняват центровете за разпределяне. Очевидци разказваха, че войници често са откривали огън и че са убили стотици хора. В социалните мрежи се появиха и видеа, на които се вижда стрелба по хора. 

Израелската армия твърдеше, че е произвеждала единствено предупредителни изстрели като мярка за контрол на тълпите в случаи, в които е имало заплаха за израелски военнослужещи. 

ХФГ заяви, че не е имало насилие в самите обекти за раздаване на помощи, но призна за потенциални опасности, пред които са били изправени хората, отправили се към пунктовете пеша. Въпреки това наемници, работещи в тези обекти, казаха, че американски охранители са стреляли с бойни патрони и са хвърляли зашеметяващи гранати, докато гладни палестинци се борят да получат храна. Тези твърдения бяха подкрепени и от видеокадри. 

По думите на Ейкри функциите на ХФГ ще бъдат поети от ръководения от САЩ Център за гражданско-военна координация (Civil-Military Coordination Center). Този орган е базиран в Израел и контролира спазването на примирието в Газа. 

"ХФГ седмици наред обсъждаше с Центъра за гражданско-военна координация и с международни организации пътя напред и е ясно, че те ще приемат и разширят модела, който ХФГ тества", отбеляза Ейкри.

Говорителят на "Хамас" Хазем Касем, от своя страна, призова "всички международни организации за защита правата на човека да направят така, че (ХФГ) да не може да избяга от отговорност, след като уби и рани хиляди жители на Газа", предаде Франс прес.

ХФГ започна работа в края на май, след като Израел беше блокирал доставките на хуманитарна помощ за Газа в продължение на три месеца, припомня АП. 

ООН се противопостави на Фондацията, като посочи, че системата ѝ дава на Израел контрол върху разпределението на храна и може да доведе до изселването на палестинци. По време на войната ООН поде мащабна хуманитарна акция съвместно с други хуманитарни организации, разпределяйки храна, лекарства, гориво и други продукти в стотици центрове из Газа.

ХФГ казва, че е доставила в Газа над 3 млн. кутии с храна, които се равняват на 187 милиона хранителни дажби. 

Медици в ивицата съобщиха междувременно, цитирани от ДПА, че израелската армия е убила четирима палестинци в Газа днес – двама в южната част на ивицата и двама в град Газа.

Израелската армия каза, че убитите в Южна Газа са представлявали заплаха за нейни войници, и добави, че не знае за втория случай.

/ВС/

12.09.2025 11:05

"Хуманитарната фондация за Газа" спира доставката на помощ за жени заради предполагаема заплаха от "Хамас"

Военният персонал и местните правоприлагащи органи не откриха заплаха от въоръжен нападател в американската военноморска академия в Анаполис, щата Мериленд, след като тя беше блокирана снощи заради сигнал за заплаха срещу сигурността, предаде Ройтерс, позовавайки се на представители от американските военноморски сили.
24.08.2025 14:54

Израелските сили убиха още четирима палестинци, пътуващи към пункт за раздаване на помощи, съобщиха очевидци и местна болница

Израелските въоръжени сили убиха още четирима палестинци, пътуващи през военна зона южно от град Газа - район, който палестинците редовно използват, за да стигнат до пункт за раздаване на храна, съобщиха очевидци и местна болница, цитирани от Асошиейтед прес.
06.08.2025 18:11

Здравните власти на ивицата Газа съобщиха, че най-малко 38 палестинци са били убити миналата нощ и днес, докато са чакали за хуманитарна помощ

Най-малко 38 палестинци в ивицата Газа бяха убити тази нощ и днес, докато чакат да получат хуманитарна помощ от конвои на ООН и обекти, управлявани от американска организация, заявиха здравните власти на Газа, цитирани от Асошиейтед прес.Израелските сили заявиха, че техни войници са произвели предупредителни изстрели, след като множество хора започнало да се приближава до тях.
04.08.2025 16:23

Още палестинци бяха убити, докато чакат за хуманитарна помощ, или починаха от глад, в ивицата Газа, обявиха палестинските власти

Най-малко 40 палестинци са убити при израелски обстрел и въздушни удари срещу ивицата Газа днес, сред които и десет души, които се опитвали да получат хуманитарна помощ, предаде Ройтерс, като се позова на палестинските здравни власти.
01.08.2025 17:03

Служител на ООН критикува скъпите доставки по въздух на хуманитарна помощ за Газа, докато усилията за оказване на помощ се ускоряват

Самолетните доставки на хуманитарна помощ са "поне 100 пъти" по-скъпи от доставката на същото количество стоки по суша, заяви в "Екс" Филип Лазарини, ръководител на агенцията на ООН за палестинските бежанци, след като все повече държави започнаха да
01.08.2025 15:33

Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф посети център за разпределяне на храна в Газа

Специалният пратеник на Белия Дом Стив Уиткоф днес посети южната част на ивицата Газа на фона на възмущението на международната общност от глада, недостига на хуманитарна помощ и смъртоносния хаос, който цари около пунктовете за раздаване на помощи,
23.07.2025 13:02

Амнести Интернешънъл: Гладът е навсякъде в Газа – нашите колеги и хората, на които помагаме, умират от глад

Обсадата на израелското правителство подлага на тежък глад населението на Газа и хуманитарните работници сега се нареждат на същите опашки за храна, рискувайки да бъдат застреляни, само за да нахранят семействата си. С изчерпването на запасите
20.07.2025 14:58

Най-малко 12 палестинци са били убити при израелски обстрел в ивицата Газа, докато са чакали за храна, предаде палестинската агенция УАФА

Най-малко 12 палестинци са били убити при израелски обстрел, докато са чакали да получат храна в ивицата Газа, предаде палестинската новинарска агенция УАФА.
19.07.2025 10:20

Вече 26 са жертвите на вчерашния израелски огън при разпределяне на помощи в ивицата Газа, съобщи местната Гражданска защита

Вече 26 са жертвите на вчерашния израелски обстрел по време на разпределяне на хуманитарна помощ в ивицата Газа, предаде Франс прес, като се позова на данни на говорителя на местната Гражданска защита - Махмуд Басал.
18.07.2025 22:29

Десет палестинци, опитвали се да получат храна в ивицата Газа, бяха убити при израелски обстрел, съобщи местната служба за гражданска отбрана

Службата за гражданска отбрана в ивицата Газа заяви днес, че при израелски обстрел са били убити 10 души, които са се опитвали да достигнат до хуманитарна помощ, предаде Франс прес.
15.07.2025 15:33

ООН съобщи, че най-малко 875 палестинци са били убити близо до пунктове за помощи в Газа

Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека заяви днес, че по нейни данни най-малко 875 души са били убити през последните шест седмици в близост до пунктове за помощи на подкрепяната от САЩ и Израел Хуманитарна фондация за Газа (ХФГ) в палестинския анклав, както и близо до колони от автомобили на други хуманитарни организации, включително ООН, предаде Ройтерс.

Към 21:03 на 24.11.2025 Новините от днес

24.11.2025 19:36 Официални актове и съобщения

Председателят на парламента Рая Назарян: Приключването на пост-мониторинговия диалог с ПАСЕ е обективна оценка за усилията на България и значителния напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на правото и защитата на правата на човека

