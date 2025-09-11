Десетки палестинци са загинали при последните израелски удари в ивицата Газа, съобщават медици и местните здравни власти, цитирани от ДПА.

Само днес се съобщава за 34 жертви, като 17 от тях са загинали в северната част на територията, докато са се опитвали да получат хуманитарна помощ. Данните не могат да бъдат потвърдени независимо. Израелската армия обяви, че разследва случая.

По информация на медицинските екипи някои от убитите са чакали помощи от "Хуманитарна фондация в Газа", но от организацията заявиха, че не са изпращали помощ в този район.

Междувременно израелската армия съобщи за сигнал за сигурността в района на летище "Рамон" в южната част на страната след засичане на вражески дрон. По-рано бе прехванат друг дрон, за който се смята, че е изстрелян от Йемен. През нощта израелската ПВО е неутрализирала и ракета, изстреляна от територията на Йемен.