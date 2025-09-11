Подробно търсене

Десетки палестинци са загинали при последните израелски удари в ивицата Газа

Габриела Иванова
Десетки палестинци са загинали при последните израелски удари в ивицата Газа
Десетки палестинци са загинали при последните израелски удари в ивицата Газа
Дим след израелско нападение над Хан Юнис. Снимка: AP/Abdel Kareem Hana
Йерусалим ,  
11.09.2025 20:21
 (БТА)
Етикети

Десетки палестинци са загинали при последните израелски удари в ивицата Газа, съобщават медици и местните здравни власти, цитирани от ДПА. 

Само днес се съобщава за 34 жертви, като 17 от тях са загинали в северната част на територията, докато са се опитвали да получат хуманитарна помощ.  Данните не могат да бъдат потвърдени независимо. Израелската армия обяви, че разследва случая.

По информация на медицинските екипи някои от убитите са чакали помощи от "Хуманитарна фондация в Газа", но от организацията заявиха, че не са изпращали помощ в този район.

Междувременно израелската армия съобщи за сигнал за сигурността в района на летище "Рамон" в южната част на страната след засичане на вражески дрон. По-рано бе прехванат друг дрон, за който се смята, че е изстрелян от Йемен. През нощта израелската ПВО е неутрализирала и ракета, изстреляна от територията на Йемен.

/АГ/

Свързани новини

10.09.2025 17:28

Облекчаването на страданията в Газа е приоритет на Хърватия, заяви хърватският външен министър в Йордания

Хърватия остава ангажирана с двудържавно решение на израелско-палестинския конфликт, а приоритетът ѝ е облекчаване на страданията на цивилни в Газа, заяви днес хърватският външен министър Гордан Гърлич Радман по време на разговор с йорданския си
10.09.2025 14:20

Израел/ОПТ: Заповедта на Израел за масово изселване на цялото население на град Газа е незаконна и нехуманна

Израел трябва незабавно да отмени заповедта си за масово изселване на жителите на град Газа, която бе издадена на 9 септември от военните. Израел ескалира атаките си срещу град Газа в условията на продължаващ геноцид, което допълнително утежнява
09.09.2025 13:30

Хуманитарната катастрофа в Газа поставя на изпитание решимостта на Европа, каза Кая Калас

Хуманитарната катастрофа в Газа, за разлика от Украйна, поставя на изпитание решимостта на Европа, защото не сме единни, заяви днес в Страсбург ръководителката на европейската дипломация Кая Калас. "Европа не стои със скръстени ръце. Европа е
09.09.2025 04:59

Флотилията от кораби, насочила се към ивицата Газа, заяви, че един от корабите й е бил поразен при предполагаема атака с дрон

Флотилията от кораби, насочила се към ивицата Газа, за да пробие израелската блокада и да достави хуманитарна помощ за палестинците, заяви, че един от корабите й е бил поразен при предполагаема атака с дрон, предадоха световните агенции. При удара е

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:29 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация