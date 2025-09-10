Облекчаването на страданията в Газа е приоритет на Хърватия, заяви хърватският външен министър в Йордания

Хърватия остава ангажирана с двудържавно решение на израелско-палестинския конфликт, а приоритетът ѝ е облекчаване на страданията на цивилни в Газа, заяви днес хърватският външен министър Гордан Гърлич Радман по време на разговор с йорданския си колега Айман ас Сафади в Аман, предаде ХИНА.

"Изправени сме пред голяма заплаха от по-широка нестабилност в Близкия изток, което е тревожно не само за Йордания и съседните страни, но и за целия свят. В Европа ние сме особено обезпокоени от тежка несигурност, предизвикана от конфликта в Газа", посочи Гърлич Радман.

По думите му и израелците, и палестинците имат нужда от трайно решение на десетилетния конфликт, което Хърватия вижда като решение с две държави.

"Хърватия никога не се е колебала да се застъпи за двудържавно решение", посочи хърватският външен министър, като добави, че приоритет на правителството в Загреб е "да облекчи страданието на цивилни в Газа".

"В отговор на извънредната ситуация Хърватия незабавно предостави хуманитарна помощ на палестинците и ще продължи да го прави. Стойността на нашата помощ за уязвимите групи в Газа, най-вече децата, достигна около 4 милиона евро, което е съществен принос за страна с размерите на Хърватия", изтъкна Гърлич Радман.

По отношение на двустранните отношения хърватският министър заяви, че е обсъдил с йорданския си колега Сафади начини за подсилване на икономическите връзки, по-специално в областта на фармацевтиката, храните, информационните технологии, инфраструктурата, образованието и туризма.

Той подписа споразумение със Сафади за освобождаване от визови изисквания на притежателите на дипломатически паспорти.

Хърватският министър разговаря с йорданския си колега и за предизвикателствата в Западните Балкани, по-специално "несправедливата ситуация, пред която са изправени хърватите в Босна и Херцеговина", и важността на спазването на Дейтънското мирно споразумение, което сложи край на войната в Босна.

След посещението си в Йордания Гърлич Радман ще пътува до Сирия, придружен от делегация на хърватската компания за нефт и газ ИНА, която се изтегли от страната през 2012 г. заради гражданската война.

Според Министерството на външните работи и европейските въпроси обиколката на Гърлич Радман в Близкия изток е част от "проактивен подход към региона, отразен и в неотдавнашните посещения в Хърватия на палестинския външен мистър и на израелския външен министър".