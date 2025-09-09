Флотилията от кораби, насочила се към ивицата Газа, заяви, че един от корабите й е бил поразен при предполагаема атака с дрон

site.btaФлотилията от кораби, насочила се към ивицата Газа, заяви, че един от корабите й е бил поразен при предполагаема атака с дрон
Флотилията от кораби, насочила се към ивицата Газа, за да пробие израелската блокада и да достави хуманитарна помощ за палестинците, заяви, че един от корабите й е бил поразен при предполагаема атака с дрон, предадоха световните агенции.
При удара е възникнал пожар на борда на плавателния съд, който бързо е бил потушен. Атаката е станала в района на Тунис.
Тунизийската национална гвардия заяви обаче, че не засякла никакъв дрон в района. Според гвардията първите констатации във връзка с инцидента са за възникнал пожар сред спасителните жилетки на борда на кораба, докато той се е намирал на 50 мили от пристанището на Сиди Бу Саид в Тунис. По случая е започнало разследване.
С един от корабите, потеглили от Барселона миналата седмица, пътува и шведската екоактивистка Грета Тунберг.
/ГГ/
