Габриела Големанска
Флотилията от кораби, насочила се към ивицата Газа, заяви, че един от корабите й е бил поразен при предполагаема атака с дрон
Израелската флотилия за Газа, снимка: AP Photo/Emilio Morenatti
Тунис,  
09.09.2025 04:59
 (БТА)
Флотилията от кораби, насочила се към ивицата Газа, за да пробие израелската блокада и да достави хуманитарна помощ за палестинците, заяви, че един от корабите й е бил поразен при предполагаема атака с дрон, предадоха световните агенции.

При удара е възникнал пожар на борда на плавателния съд, който бързо е бил потушен. Атаката е станала в района на Тунис.

Тунизийската национална гвардия заяви обаче, че не  засякла никакъв дрон в района. Според гвардията първите констатации във връзка с инцидента са за възникнал пожар сред спасителните жилетки на борда на кораба, докато той се е намирал на 50 мили от пристанището на Сиди Бу Саид в Тунис. По случая  е започнало разследване.

С един от корабите, потеглили от Барселона миналата седмица, пътува и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

