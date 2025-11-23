Подробно търсене

Летището на Вилнюс е затворено заради появата на балони с контрабанда

Виктор Турмаков
Литовски граничари инспектират балон, натоварен с контрабандни цигари, попаднал в страната от Беларус. Снимка: State Border Guard Service via AP
Вилнюс,  
23.11.2025 21:24
Летището на Вилнюс е затворило тази вечер заради появата на радара на балони на контрабандисти, съобщи Ройтерс, позовавайки се на литовския Национален център за управление на кризи.

Центърът съобщи, че навигационните системи са забелязали недалеч от летището балони, най-вероятно влезли от територията на Беларус с контрабандна стока, съобщи отразяващият новини в трите балтийски републики информационен портал „Делфи“.

„В 18:55 часа над летището във Вилнюс бяха въведени временни ограничения“, съобщи центърът.

„Делфи“ напомня, че това е един от зачестилите през последния месец случаи на затварянето на летището заради балони. Заради контрабандата по въздух Литва вече закри границата с Беларус. Литовските летища се обърнаха към прокуратурата с молба да започне разследване във връзка с въздушната контрабанда, която представлява заплаха за националната сигурност.

