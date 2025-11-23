Стабилен Димитър Митов на вратата и Абърдийн нанесоха първо поражение на изненадващия лидер в шотландското първенство Хартс

Българският национален вратар Димитър Митов запази суха мрежа и имаше решаващи намеси за своя тим Абърдийн, който нанесе първо поражение на сензационния лидер в шотландското първенство Хартс. Крайното 1:0 за „доновете“ в 13-ия кръг на първенството оформи Тони Кескинен в 39-ата минута, разписал се с нисък удар по земята.

Носени от ентусиазма на публиката си, домакините от Абърдийн започнаха много устремено и пропуснаха добри възможности чрез Кескинен и Дилън Лоубън. Гостите отговориха около 25-ата минута, когато Ками Девлин отклони топката към вратата, но тя облиза горната греда и излезе в аут. Минути по-късно Франки Кент се оказа на добра позиция, но Митов спаси. Но въпреки тези положения, гостите изоставаха в резултата в 39-ата минута с попадението на Кескинен.

Българският вратар на домакините Митов продължи да отчайва нападателите на Хартс в началото на второто полувреме, реагирайки добре, за да предотврати удар с глава от близко разстояние на Томас Магнусон след подаване на Клаудио Брага. Битката продължи с променлив успех до 76-ата минута, когато дойде и следващата възможност за отбора-гост. Ландри Каборе умело пое топката напред и я подаде на Брага, но Митов първо го спря, преди Джак Милн да направи превъзходен шпагат, за да отклони втория опит на Клаудио при овладяната топка.

В заключителните етапи и със седем минути добавено време, Хартс пренесе събитията в полето на Абърдийн, но защитата и Митов не позволиха да се стигне до изравняване.

Хартс остава начело в класирането с 30 точки от 13 мача, следван от Селтик с 26, Хибърниън и Глазгоу Рейнджърс са малко по-надолу в класирането с по 21. Носителят на Купата на Шотландия Абърдийн записа трета победа в последните си пет мача, събира вече 14 точки и се придвижи на 8-ото място в 12-членната лига.

Следващата среща за Митов и Абърдийн е в четвъртък в турнира на УЕФА Лига на конференциите, когато посрещат на своя стадион „Питодри“ арменския Ноа (Ереван).