Британският флот е прихванал руска корвета и танкер в Ламанша

Британски патрулен кораб е прихванал руска корвета и танкер, след като ги е следвал през Ламанша, съобщи Министерството на отбраната, добавяйки, че руската военноморска активност около водите на Обединеното кралство се е увеличила с 30% през последните две години, предаде Асошиейтед прес.

„През последните две седмици патрулният кораб „Севърн“ прихвана руската корвета „Стойкий“ и танкера „Елня“, докато плаваха през Ламанша“, съобщи министерството. „Севърн“ в последствие е предал задълженията за наблюдение на неидентифициран съюзник от НАТО край бреговете на Бретан.

„В допълнение към корабите, разположени около бреговете си, Великобритания е разположила три разузнавателни самолета „Посейдон“ в Исландия като част от мисия на НАТО, патрулираща за руски кораби и подводници в Северния Атлантик и Арктика“, съобщи министерството.

Новината идва само дни след като министърът на отбраната Джон Хийли заяви пред репортери, че руският шпионски кораб „Янтар“ е насочил лазери към пилотите на разузнавателни самолети, наблюдаващи дейността му край бреговете на Шотландия. Великобритания определи действията на „Янтар“ като „безразсъдни и опасни“, добавяйки, че е готова да реагира на всякакви нахлувания на нейна територия.

„Моето послание към Русия и към Путин е следното: Виждаме ви. Знаем какво правите“, заяви Хийли в сряда.

Руското посолство в Лондон отговори на коментарите на министъра, като обвини британското правителство, че „разпалва милитаристична истерия“, добавяйки, че Москва няма интерес да подкопава сигурността на Великобритания.

Хийли отправи предупреждението, докато се обявяваше за увеличаване на разходите за отбрана седмица преди правителството да публикува новия си бюджет. Въпреки че премиерът Киър Стармър обеща рязко увеличение на военните разходи в светлината на заплахите от Русия, Китай и Иран, правителството е изправено пред трудни компромиси, тъй като обмисля увеличение на данъците и съкращения на разходите, за да затвори многомилиардния дефицит във финансите си.