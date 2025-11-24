Подробно търсене

Китайският премиер Ли Цян предложи на германския канцлер Фридрих Мерц по-тясно сътрудничество

София Георгиева
Германският канцлер Фридрих Мерц пристига за втория ден от срещата на Г-20 в Йоханесбург, Южна Африка. Снимка: Marco Longari/Pool Photo via AP
Йоханесбург,  
24.11.2025 05:17
 (БТА)

Китайският премиер Ли Цян предложи на германския канцлер Фридрих Мерц по-тясно сътрудничество в областта на новите енергийни технологии, интелигентното производство, биомедицината и интелигентното шофиране на среща вчера в кулоарите на форума на Г-20 в Йоханесбург, предаде агенция Ройтерс, като се позова на Синхуа.

Отношенията между втората и третата по големина икономики в света се подобриха значително през последния месец, след като китайските ограничения върху износа на чипове и редки земни елементи предизвикаха сериозни сътресения за германските фирми, а германският външен министър Йохан Вадефул отмени посещението си в Пекин миналия месец, тъй като Китай отхвърли всичките му срещи с изключение на една.

Миналата седмица германският министър на финансите Ларс Клингбайл направи първо официално посещение в Китай на министър от правителството на Мерц, стабилизирайки отношенията чрез среща с най-висшия икономически служител на Китай - вицепремиера Хъ Лифън, отбелязва Ройтерс.

Очаква се Мерц също да посети Китай скоро.

Китайският премиер заяви, че „се надява Германия да поддържа рационална и прагматична политика спрямо Китай, да премахне намесата и натиска, да се фокусира върху общите интереси и да консолидира основата за сътрудничество“, се казва в изявление, публикувано от Синхуа.

Въпреки всички търкания по повод подкрепата на Пекин за Русия и действията на Китай в Индо-Тихоокеанския регион, както и явната критика на Берлин към Пекин за нарушаването на човешките права и държавно субсидираната индустриална политика, двете страни остават обвързани с обширни и взаимноизгодни търговски отношения, посочва Ройтерс.

„Китай е готов да работи с Германия, за да се възползва от бъдещите възможности за развитие... в нововъзникващи области като новите енергийни източници, интелигентното производство, биомедицината, водородните енергийни технологии и интелигентното шофиране“, заяви китайският премиер в Йоханесбург, Южна Африка, където се проведе първата среща на Г-20 на африканския континент.

Китай е купил германски стоки на стойност 95 милиарда долара през миналата година, като около 12 процента са автомобили, показват китайски данни. Това поставя Китай сред 10-те най-големи търговски партньори на германската икономика с обем 19 трилиона долара. Германия е закупила китайски стоки на стойност 107 милиарда долара, предимно чипове и други електронни компоненти. Но Берлин се откроява за Китай като инвестиционен партньор, който е инжектирал 6,6 милиарда долара свеж капитал през 2024 г., показват данни на Института „Меркатор“ за китайски изследвания. Това представлява 45 процента от всички преки чуждестранни инвестиции в Китай от Европейския съюз и Обединеното кралство.

За Германия Китай представлява практически незаменим автомобилен пазар, който поема почти една трета от продажбите на германските автомобилни производители. Германските химически и фармацевтични компании също имат силно присъствие в страната, въпреки че са изправени пред нарастващ натиск от местните конкуренти, посочва Ройтерс.

/СГ/

