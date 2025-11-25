Подробно търсене

Турция, Египет и Катар обсъдиха преминаването към втория етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали
Турция, Египет и Катар обсъдиха преминаването към втория етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа
Турция, Египет и Катар обсъдиха преминаването към втория етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа
Снимка: AP/Jehad Alshrafi - изображението е илюстративно
Анкара/Кайро ,  
25.11.2025 19:40
 (БТА)
Етикети

Директорът на турското разузнаване МИТ Ибрахим Калън, директорът на египетското разузнаване Хасан Решат и министър-председателят и министър на външните работи на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани проведоха в Кайро среща, на която обсъдиха преминаването към втория етап от споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер".

Представителите на трите държави са посредници и гаранти по споразумението за прекратяване огъня между Израел и ислямистката групировка "Хамас", което беше предложено от президента на САЩ Доналд Тръмп и подписано в египетския курорт Шарм ел Шейх. 

На срещата в Кайро бяха обсъдени нарушенията на Израел в ивицата Газа, които според Калън, Решат и Ал Тани нарастват, и увеличаването на съвместните усилия в сътрудничество със САЩ за преминаване към втория етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа. По време на срещата беше обсъдено също така засилването на координацията и сътрудничеството с мироопазващите сили на ООН, с цел да бъде осигурено продължаването на прекратяването на огъня и предотвратяването на нарушенията. 

Калън подчерта, че Турция ще продължава да бъде до палестинския народ с всички свои възможности. 

/НС/

Свързани новини

25.11.2025 17:33

Папамобил на папа Франциск е превърнат в мобилна клиника за децата в Газа

Превозното средство, използвано от покойния папа Франциск по време на посещението му във Витлеем преди повече от десетилетие, е превърнато в мобилна здравна клиника, предназначена за децата в ивицата Газа, съобщи в. "Аш Шарк ал Аусат".
25.11.2025 17:15

Червеният кръст получи тялото на заложник, който е бил държан в Газа, съобщиха израелските въоръжени сили

Червеният кръст получи тялото на заложник, който е бил държан в Газа, предаде Франс прес, като цитира изявление на израелските въоръжени сили. "Според информацията, предоставена от Червения кръст, ковчегът с тленните останки на загиналия заложник е
25.11.2025 14:47

„Оцеляването на Газа е поставено на карта“, предупреди в доклад ООН

„Оцеляването на Газа е поставено на карта“, предупреди в доклад ООН, призовавайки международната общност да разработи „цялостен план за възстановяване“ и да се намеси „без забавяне“ по координиран начин, предаде Франс прес.
24.11.2025 20:33

Подкрепяната от САЩ Хуманитарна фондация за Газа съобщи, че прекратява дейността си

Спорна фондация, подкрепяна от САЩ и Израел и доставяща хуманитарни помощи в ивицата Газа, заяви, че спира операциите си, предаде Асошиейтед прес.  На този фон медици в Газа съобщиха, цитирани от ДПА, за четирима убити палестинци при израелски атаки
13.11.2025 16:17

Прилагането на плана на Тръмп за Газа очаквано започна да буксува

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи тържествено в края на септември своя план за слагане на край на войната в ивицата Газа. И наистина, до голяма степен оръжията замлъкнаха, а останалите живи заложници бяха освободени на 13 октомври - две години след като бяха отвлечени от бойци на "Хамас" при атаката срещу Израел на 7 октомври 2023 г.
22.10.2025 13:30

"Хамас" понесе тежки удари, но вероятно ще се опита да запази контрола си върху Газа

"Хамас" управляваше ивицата Газа с желязна ръка близо две десетилетия - период, през който палестинското ислямистко движение воюва с Израел няколко пъти. Така че възможно ли е сега "Хамас" изведнъж да сложи оръжие и да се откаже от контрола върху тясната и гъстонаселена крайбрежна територия, където живеят над 2 милиона палестинци, както предвижда мирният план на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:12 на 25.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация