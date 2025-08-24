Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Израелските сили убиха още четирима палестинци, пътуващи към пункт за раздаване на помощи, съобщиха очевидци и местна болница
Палестинци носят торби с брашно в покрайнините на Бейт Лахия, в северната част на ивицата Газа, 23 август 2025 г. Снимка: АП/Abdel Kareem Hana
Газа,  
24.08.2025 14:54
 (БТА)
Израелските въоръжени сили убиха днес още четирима палестинци, пътуващи днес през военна зона южно от град Газа - район, който палестинците редовно използват, за да стигнат до пункт за раздаване на храна, съобщиха очевидци и местна болница, цитирани от Асошиейтед прес.

Болницата "Ал Ауда" и двама очевидци разказаха пред АП, че четиримата палестинци са били убити, когато израелските войници са открили огън по тълпа, която се е насочвала към обект, управляван от подкрепяната от Израел американска организация "Хуманитарна фондация за Газа" (ХФГ) в района на коридора Нецарим. Инцидентът, станал на стотици метри от обекта идва в момент, когато израелската армия засилва офанзивата си в северната част на Газа преди планираната операция за превземане на най-големия град в анклава.

"Стрелбата беше безразборна", каза Мохамед Абед, баща на две деца, живеещ в бежанския лагер Бурейдж, и добави, че докато много хора са успели да избягат, някои са падали на земята, след като са били простреляни.

Абед и Аймед Саяд, други търсещи помощи палестинци, които са били на мястото на стрелбата, казаха, че войниците са открили огън, когато група хора близо до предната част на тълпата се е придвижила напред към пункта за разпределение на помощи преди планираното му отваряне.

Саяд каза, че той и други хора са помогнали на двама души, ранени от изстрели, единият в рамото, а другият в крака.

Израелската армия и ХФГ засега не са отговорили на запитванията за коментар на АП.

Роднини на заложници, държани в ивицата Газа, протестираха днес пред домовете на израелски министри, призовавайки за прекратяване на огъня и сключване на споразумение с палестинската групировка "Хамас" за освобождаването на заложниците, посочва ДПА.

"Няма да простим никакво по-нататъшно забавяне", се казва в изявление на Форума на семействата на заложници и изчезнали лица и се добавя: "Чуйте хората: сложете край на тази война и върнете всички у дома".

Демонстрантите се събраха пред домовете на шестима членове на кабинета, включително министъра на отбраната Израел Кац и министъра на външните работи Гидеон Саар. Във вторник в Израел е планиран още един голям ден на протести в цялата страна.

Миналия понеделник от "Хамас" обявиха, че са приели ново предложение на посредниците за прекратяване на огъня.

Според медийни съобщения това е адаптирана версия на предишно предложение, договорено от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. То включва 60-дневно спиране на огъня, по време на което първоначално ще бъдат освободени 10 заложници в замяна на палестински затворници. В Газа все още са държани около 50 заложници, за само 20 от които се смята, че са живи.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху одобри план за превземане на град Газа, като същевременно започна нови преговори с "Хамас", отбелязва ДПА.

