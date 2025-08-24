Опозиционен лидер призова Нетаняху да сформират ново правителство, което да освободи израелските заложници, държани от "Хамас"

Подробно търсене

Илиян Цвейн
Лидерът на опозиционната "Партия на националното единство" Бени Ганц, Снимка: AP/Matias Delacroix, архив
Тел Авив,  
24.08.2025 02:18
 (БТА)
Лидерът на опозиционната "Партия на националното единство" Бени Ганц отправи в събота вечерта призив към израелския премиера Бенямин Нетаняху и към двама други опозиционни лидери да отстранят крайната десница от властта и да сформират временно правителство, което да освободи всички заложници, държани все още от движението "Хамас" в Газа, предаде Франс прес.

През юли две ортодоксални израелска партии се оттеглиха от кабинета на Бенямин Нетаняху, с което коалицията му вече няма абсолютно парламентарно мнозинство и е зависима от гласовете на своите крайни десни съюзници, които отказват всякакво споразумение с "Хамас" за освобождаване на заложниците и призовават за продължаване на войната в ивицата Газа.

"Призовавам Нетаняху, Яир Лапид и Авигдор Либерман. Време е да се сформира правителство за освобождаване на затворниците", заяви Бени Ганц.

Яир Лапид, лидер на най-голямата опозиционна партия "Йеш Атид" ("Има бъдеще"), разполага с 24 депутати в Кнесета (120-местния парламент).

Националистическата партия "Израел бейтену" ("Нашият дом Израел") на Авигдор Либерман има 8 депутати, колкото и партията на Ганц.

Заедно с 32-мата депутати от партията "Ликуд" ("Съюз") на Нетаняху, трите партии биха могли да сформират коалиционно управление.

"Задължението на нашата държава е преди всичко да спаси живота на евреите и на всички граждани. Всеки заложник, чийто живот е в опасност, може да бъде наш син, ваш син", добави Ганц по време на пресконференция.

В същото време десетки хиляди израелци отново протестираха в събота вечер в Тел Авив с искания за споразумение за освобождаването на заложниците и край на войната в Газа.

Към 04:25 на 24.08.2025 Новините от днес

