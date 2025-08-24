Израел подлага предградията на град Газа на масирани удари и се закани да продължи офанзивата си

Израелски бойни самолети и танкове подложиха през изминалата нощ на масирани удари източните и северните предградия на град Газа, разрушавайки сгради, съобщиха местни жители, цитирани от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че наред с това израелски лидери се заканиха да продължат планираната офанзива срещу града.

Очевидци съобщиха, че са чули непрекъснати експлозии през нощта в предградията Зейтун и Шеджая, наред с танков обстрел на квартал Сабра. Съобщава се е и за разрушени сгради в северния град Джабалия.

Израелската армия съобщи днес, че нейните сили са подновили боевете в района на Джабалия през последните дни, за да разрушат тунелите на "Хамас" и да засилят контрола си над района.

Израелският министър на отбраната Израел Кац се закани днес да продължи офанзивата, която предизвиква безпокойство в чужбина и недоволство в страната. В петък Кац заяви, че град Газа ще бъде разрушен, освен ако "Хамас" не се съгласи да прекрати войната според условията на Израел и не освободи всички заложници, които все още държи.





