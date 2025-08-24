Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Израел подлага предградията на град Газа на масирани удари и се закани да продължи офанзивата си
Палестински палаткови лагери в град Газа, 23 август 2025 г. Снимка: AP/Jehad Alshrafi
Газа,  
24.08.2025 12:52
 (БТА)
Израелски бойни самолети и танкове подложиха през изминалата нощ на масирани удари източните и северните предградия на град Газа, разрушавайки сгради, съобщиха местни жители, цитирани от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че наред с това израелски лидери се заканиха да продължат планираната офанзива срещу града.

Очевидци съобщиха, че са чули непрекъснати експлозии през нощта в предградията Зейтун и Шеджая, наред с танков обстрел на квартал Сабра. Съобщава се е и за разрушени сгради в северния град Джабалия.

Израелската армия съобщи днес, че нейните сили са подновили боевете в района на Джабалия през последните дни, за да разрушат тунелите на "Хамас" и да засилят контрола си над района.

Израелският министър на отбраната Израел Кац се закани днес да продължи офанзивата, която предизвиква безпокойство в чужбина и недоволство в страната. В петък Кац заяви, че град Газа ще бъде разрушен, освен ако "Хамас" не се съгласи да прекрати войната според условията на Израел и не освободи всички заложници, които все още държи.


/ВД/

Свързани новини

24.08.2025 03:03

Конфликтът в Газа е трагичен период в световната история, каза президентът на Ирландия

Ирландският президент Майкъл Хигинс предупреди, че конфликтът в Газа е в "полето на безотчетността", описвайки го като "трагичен период" в световната история, предадоха "ПА Медия" и ДПА. В интервю за RTE Radio 1 Хигинс предупреди, че "безотчетността
24.08.2025 02:18

Опозиционен лидер призова Нетаняху да сформират ново правителство, което да освободи израелските заложници, държани от "Хамас"

Лидерът на опозиционната "Партия на националното единство" Бени Ганц отправи в събота вечерта призив към израелския премиера Бенямин Нетаняху и към двама други опозиционни лидери да отстранят крайната десница от властта и да сформират временно
23.08.2025 16:24

Двайсет и пет души бяха убити при нови израелски удари в ивицата Газа, съобщиха палестинските власти

Палестинци, настанени в палаткови лагери или опитващи се да получат оскъдна хуманитарна помощ, са сред 25-мата души, убити при израелски въздушни удари и обстрели в ивицата Газа днес, предаде Асошиейтед прес, като се позова на съобщения на местните

