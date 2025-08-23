Подробно търсене

Израелски войници са забелязани в град Газа, съобщиха очевидци

Палестински палаткови лагери в град Газа, 23 август 2025 г. Снимка: AP/Jehad Alshrafi
Тел Авив/Газа,  
23.08.2025 21:42
 (БТА)
Палестински очевидци съобщиха, че са видели израелски войници в град Газа, предаде ДПА. Агенцията отбелязва, че това става, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху одобри план за военно превземане на мегаполиса, в който живеят 1 милион души.

Според съобщенията, войници са били забелязани в квартал Сабра в град Газа, основно в близост до сграда, в която преди се е помещавало училище.

Когато бяха помолени за коментар, израелските военни заявиха, че не разкриват информация за позициите на своите войници, посочва ДПА.

Израел заяви, че планира да премести около 1 милион жители на града преди началото на офанзивата, която се очакваше да започне най-рано през септември. Въпреки това израелските войници изглежда вече са навлезли в покрайнините на крайбрежния град.

Израелски сухопътни войски са били разположени в Сабра и по-рано по време на войната, която беше предизвикана от атаките на "Хамас" срещу Израел през октомври 2023 г.

Свързани новини

23.08.2025 16:24

Двайсет и пет души бяха убити при нови израелски удари в ивицата Газа, съобщиха палестинските власти

Палестинци, настанени в палаткови лагери или опитващи се да получат оскъдна хуманитарна помощ, са сред 25-мата души, убити при израелски въздушни удари и обстрели в ивицата Газа днес, предаде Асошиейтед прес, като се позова на съобщения на местните
22.08.2025 19:19

Външните министри на редица европейски държави, Великобритания и Австралия осъдиха плана на Израел за изграждане на ново еврейско селище

Външните министри на редица европейски държави, Австралия и Великобритания осъдиха днес в съвместно изявление плановете на Израел да построи селище източно от Йерусалим, предаде Ройтерс.
22.08.2025 14:59

Генералният секретар на ООН описа ситуацията в ивицата Газа като "бедствие, причинено от човека"

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш описа ситуацията в ивицата Газа като "бедствие, причинено от човека", след като международната система за продоволствена сигурност за първи път официално обяви разпространението на глад в части от палестинския анклав, предаде ДПА.
22.08.2025 13:47

Глад е обхванал ивицата Газа, показа глобална система за наблюдение на продоволствената сигурност

Глад е обхванал район в ивицата Газа и вероятно ще се разпространи през следващия месец, установи днес глобалната система за наблюдение на глада – оценка, която ще засили натиска върху Израел да допусне повече хуманитарна помощ в опустошения от война палестински анклав, предаде Асошиейтед прес.
22.08.2025 10:07

Израелският министър на отбраната каза, че град Газа може да бъде унищожен

Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди днес, че град Газа може да бъде унищожен, ако палестинското ислямистко движение "Хамас" не приеме условията на Израел, предаде Асошиейтед прес.Израелският министър направи изказването си в момент, в който Израел се подготвя за мащабна офанзива в Газа.

