Израелски войници са забелязани в град Газа, съобщиха очевидци

Палестински очевидци съобщиха, че са видели израелски войници в град Газа, предаде ДПА. Агенцията отбелязва, че това става, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху одобри план за военно превземане на мегаполиса, в който живеят 1 милион души.

Според съобщенията, войници са били забелязани в квартал Сабра в град Газа, основно в близост до сграда, в която преди се е помещавало училище.

Когато бяха помолени за коментар, израелските военни заявиха, че не разкриват информация за позициите на своите войници, посочва ДПА.



Израел заяви, че планира да премести около 1 милион жители на града преди началото на офанзивата, която се очакваше да започне най-рано през септември. Въпреки това израелските войници изглежда вече са навлезли в покрайнините на крайбрежния град.

Израелски сухопътни войски са били разположени в Сабра и по-рано по време на войната, която беше предизвикана от атаките на "Хамас" срещу Израел през октомври 2023 г.