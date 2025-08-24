Конфликтът в Газа е трагичен период в световната история, каза президентът на Ирландия

Ирландският президент Майкъл Хигинс предупреди, че конфликтът в Газа е в "полето на безотчетността", описвайки го като "трагичен период" в световната история, предадоха "ПА Медия" и ДПА.

В интервю за RTE Radio 1 Хигинс предупреди, че "безотчетността е най-опасната заплаха за демокрацията".

Намираме се в извънредна ситуация, в която трима членове на (израелското) правителство проявяват явен интерес към незаконни действия, но не се притесняват от международното право, подчерта държавният глава.

Не можете да използвате геноцида, който се извършва (в Газа), като отвличане на вниманието от пренебрегваните политически проблеми, които са били неглижирани толкова дълго време. Мисля, че най-важното е глобалното потвърждаване на значението на Общото събрание (на ООН), добави президентът Хигинс.

В петък заключенията от доклад за продоволствената сигурност показаха, че близо една четвърт от палестинците в анклава или 514 000 души изпитват глад, а броят им се очаква да нарасне до 641 000 до края на септември.

Израел отхвърли доклада като "неверен и пристрастен", а военният орган, който координира доставките на хуманитарна помощ в анклава, заяви, че проучването в системата е базирано на "частични данни, предоставени от терористичната организация "Хамас".

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш описа ситуацията в ивицата Газа като "бедствие, причинено от човека", след като международната система за продоволствена сигурност за първи път официално обяви разпространението на глад в части от палестинския анклав.