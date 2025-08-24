Подробно търсене

Конфликтът в Газа е трагичен период в световната история, каза президентът на Ирландия

Илиян Цвейн
Президентът на Ирландия Майкъл Хигинс говори пред Общото събрание на ООН, 22 септември 2024 г. Снимка: AP/Frank Franklin II, архив
Дъблин,  
24.08.2025 03:03
 (БТА)
Ирландският президент Майкъл Хигинс предупреди, че конфликтът в Газа е в "полето на безотчетността", описвайки го като "трагичен период" в световната история, предадоха "ПА Медия" и ДПА.

В интервю за RTE Radio 1 Хигинс предупреди, че "безотчетността е най-опасната заплаха за демокрацията".

Намираме се в извънредна ситуация, в която трима членове на (израелското) правителство проявяват явен интерес към незаконни действия, но не се притесняват от международното право, подчерта държавният глава.

Не можете да използвате геноцида, който се извършва (в Газа), като отвличане на вниманието от пренебрегваните политически проблеми, които са били неглижирани толкова дълго време. Мисля, че най-важното е глобалното потвърждаване на значението на Общото събрание (на ООН), добави президентът Хигинс.

В петък заключенията от доклад за продоволствената сигурност показаха, че близо една четвърт от палестинците в анклава или 514 000 души изпитват глад, а броят им се очаква да нарасне до 641 000 до края на септември.

Израел отхвърли доклада като "неверен и пристрастен", а военният орган, който координира доставките на хуманитарна помощ в анклава, заяви, че проучването в системата е базирано на "частични данни, предоставени от терористичната организация "Хамас".

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш описа ситуацията в ивицата Газа като "бедствие, причинено от човека", след като международната система за продоволствена сигурност за първи път официално обяви разпространението на глад в части от палестинския анклав.

Свързани новини

22.08.2025 21:08

Бенямин Нетаняху окачестви доклад под егидата на ООН за глада в Газа като "откровена лъжа"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отвърли твърдения, отправени в доклад на ООН, че в някои части на ивицата Газа има глад. По думите на министър-председателя констатациите в документа са "откровена лъжа", предаде ДПА.
22.08.2025 14:59

Генералният секретар на ООН описа ситуацията в ивицата Газа като "бедствие, причинено от човека"

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш описа ситуацията в ивицата Газа като "бедствие, причинено от човека", след като международната система за продоволствена сигурност за първи път официално обяви разпространението на глад в части от палестинския анклав, предаде ДПА.
22.08.2025 14:15

Израел категорично отхвърли доклад на подкрепяна от ООН агенция, потвърждаващ масов глад в част от ивицата Газа

Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите (COGAT) заяви, че „категорично отхвърля“ одобрен от ООН доклад, в който за първи път се потвърждава, че в част от ивицата Газа има масов глад, предаде ДПА.
22.08.2025 13:47

Глад е обхванал ивицата Газа, показа глобална система за наблюдение на продоволствената сигурност

Глад е обхванал район в ивицата Газа и вероятно ще се разпространи през следващия месец, установи днес глобалната система за наблюдение на глада – оценка, която ще засили натиска върху Израел да допусне повече хуманитарна помощ в опустошения от война палестински анклав, предаде Асошиейтед прес.

