Червеният кръст предаде на израелските власти останки на предполагаем заложник, съобщи офисът на премиера Нетаняху

Симеон Томов
Коли на Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) пристигат на мястото, където бойци на палестинската въоръжена групировка "Хамас" търсят останките на заложник в района на Джабалия в ивицата Газа (01.12.2025 г.). Снимка: АП/ Jehad Alshrafi
Йерусалим ,  
02.12.2025 17:38
 (БТА)

Червеният кръст предаде на израелските власти останки на предполагаем заложник, държан от радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, предаде израелската новинарска агенция ТПС, позовавайки се на изявление на офиса на министър-председателя Бенямин Нетаняху. 

След кратка церемония останките ще бъдат откарани в Националния институт за съдебна медицина за анализ и разпознаване.

Може да става въпрос за части от тялото на заложник, което вече е било върнато, отбелязва ТПС. 

От своя страна израелските власти обявиха, че са получили останки на един от последните двама заложници, за чиито тела се предполагаше, че са в анклава, отбелязва Франс прес.

"Полицейските сили (...) в момента ескортират останките на заложник до Националния институт за съдебна медицина в Тел Авив с цел идентификация", се посочва в изявление на полицията. 

Без да посочва ясно, че това са тленните останки на един от последните двама заложници (израелец и тайландец), офисът на премиера Нетаняху съобщи, че властите са в контакт с техните роднини. 

Съгласно условията на споразумението за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 10 октомври, малко повече от две години след началото на войната, палестинската въоръжена групировка освободи последните 20 живи заложници. Сред тях бе и българският гражданин Матан Ангрест.

Досега "Хамас" и останалите групировки от ивицата Газа са върнали телата на 26 от 28-те заложници, които се бяха ангажирали да върнат на Израел като част от първата фаза на примирието, отбелязва АФП. 

Войната в ивицата Газа започна с безпрецедентното трансгранично нападение на палестински бойци на 7 октомври 2023 г. срещу населени места в Южен Израел. 

 

 



 

/ИТ/

