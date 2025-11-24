Локомотив Пловдив надви Левски като гост в Националната баскетболна лига

Локомотив Пловдив надигра Левски с 82:70 (21:16, 18:18, 25:22, 18:14) като гост в зала „Триадица“ в София в двубой от деветия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже. Победата за гостите беше трета поредна и общо пета, докато баскетболистите на Левски претърпяха втора поредна и общо седма загуба.

Двата състава изиграха равностойно първо полувреме, в което пловдивчани успяха да вземат аванс от 5 точки в края на първата четвърт при 21:16. В началото на втория период преднината на гостите достигна 9 точки, но „сините“ постепенно се доближиха на 1 при 31:32след два точни наказателни удара на Лъчезар Димитров при оставащи две минути. Локомотив обаче пак се откъсна с 5 и водеше 39:34 на почивката.

Третата част беше по-добра за гостите, които дръпнаха с 12 точки при 55:43, фиксирани с тройка на Кръстомир Михов в средата на периода и задържаха водачеството до 64:56 преди заключителните 10 минути. В оставащото време състезателите на Локомотив Пловдив не позволиха на домакините да застрашат преднината им.

Халил Милър беше най-резултатен за гостите, като завърши с „дабъл-дабъл“ от 18 точки и 11 борби. Шоу Андерсън допринесе за успеха с 15 точки и 6 борби , а по 14 точки вкараха Томислав Минков и Йоанис Кикрилис.

За „сините“ Лъчезар Димитров реализира 22 точки и 8 борби, Стоян Койнаров отбеляза 15 точки, а Златин Георгиев се отчете с 14 точки и 4 борби.

В следващия кръг от НБЛ тимът на Локомотив Пловдив приема Спартак Плевен на 3 декември, докато отборът на Левски ще гостува на Ботев 2012 Враца на 6 декември.

Мачове от деветия кръг в Sesame Национална баскетболна лига за мъже (НБЛ):

Левски – Локомотив Пловдив – 70:82 (16:21, 18:18, 22:25, 14:18)

от неделя: Спартак Плевен – Академик Бултекс 99 – 96:82 (22:13, 15:18, 28:28, 31:23)

от събота: Черно море Тича - Берое - 96:90 (13:16, 27:28, 18:24, 23:13, 15:9) след продължение Балкан – Шумен – 102:67 (22:18, 24:8, 24:15, 32:26) Миньор 2015 – Ботев 2012 – 84:88 (16:17, 13:18, 29:25, 26:28)

Рилски спортист – почива временно класиране: 1. Балкан 8 7 1 697:582 15 точки 2. Черно море Тича 9 6 3 785:748 15 3. Спартак Плевен 8 6 2 672:620 14 4. Локомотив Пловдив 8 5 3 673:630 13 5. Берое Стара Загора 9 4 5 759:763 13 6. Рилски спортист 7 5 2 628:529 12 7. Миньор 2015 8 4 4 666:695 12 8. Ботев 2012 Враца 7 4 3 550:546 11 9. Академик Бултекс 99 8 2 6 646:683 10 10. Левски 8 1 7 585:704 9 11. Шумен 8 0 8 585:746 8

