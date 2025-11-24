Благотворителният бал на Ротари клуб – Гоце Делчев събра 30 000 лева за нов открит фитнес

Коледният благотворителен бал на Ротари клуб – Гоце Делчев събра 30 000 лева за изграждането на нов открит фитнес в Градския парк. Това съобщи за БТА президентът на ротарианците в Гоце Делчев Стоил Караилиев. По думите му каузата е насочена към създаване на модерно и безопасно пространство за спорт, което да отговаря на действащите стандарти и да бъде достъпно за деца и възрастни. „Искаме да предложим място, което да изведе децата от зависимостите, които имат и да им даде възможност да спортуват по всяко време“, посочи Караилиев.

Той уточни, че новият фитнес ще бъде изграден на мястото на съществуващото съоръжение в парка. „В момента там има 12 уреда, които доказано са за подмяна, затова изграждаме изцяло нов открит фитнес“, заяви президентът на клуба. Инициативата е подкрепена от местната общност, като по думите му жители на района вече отправят молби към ръководството на Община Гоце Делчев за изграждане на подобни зони и около други обществени пространства. Караилиев подчерта, че фитнесите на открито са алтернатива за хора, които не могат или предпочитат да не посещават закрити спортни центрове.

„Събитието премина при голям интерес и активност, като за първи път значителна част от средствата – 7500 лева – са дарени от неприсъстващи. Това показва доверието към нашите каузи и е голям стимул за нас“, коментира Стоил Караилиев. Той уточни, че дарения продължават да постъпват и след събитието.

По време на търга интерес предизвикаха знаме на Българската армия, което никога не е пленявано, пистолет със стойка на Наполеон, спортни топки с подписи на Димитър Бербатов и Любо Ганев, макет на самолет „Спартан“, дарен от полковник Николай Николов, както и произведения на художниците Николай Маринов, Димитър Сърбов, Валентина Ивакимова и Мария Герова, добави още Караилиев. На базара бяха предложени и ръчно изработени изделия и картини, дарени от местни творци.

По думите му, в благотворителната вечер са участвали около 200 гости, сред които ръководството на община Гоце Делчев, представители на общините Гърмен и Сатовча, както и членове на Ротари клубове от Банско, Разлог, Дупница, Сандански и Свиленград. Стоил Караилиев припомни, че клубът работи целогодишно по проекти в областта на природата, водата, образованието и здравеопазването, включително инициативи за подкрепа на деца и кампании, свързани с глобалната борба на Ротари Интернешънъл срещу детския паралич.