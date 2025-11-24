КосоваПрес: Студентският център на Прищина ще бъде реконструиран за 70 милиона евро за Средиземноморските игри през 2030 г.,

Като част от подготовката за Средиземноморските игри „Прищина 2030“ започна разработване на големите инфраструктурни проекти. Сред тях е и Студентският център, където ще бъдат настанени хиляди спортисти от различни средиземноморски страни, предаде за БТА агенция КосоваПрес.

В интервю за КосоваПрес ръководителят на Агенцията по спорт към Министерството на културата, младежта и спорта Фидан Шатри, предостави подробности за капацитета, инвестициите, сроковете и наследството, което ще остане за спорта и студентите след 2030 г. Шатри подчерта, че Студентският център е избран за основно място за настаняване на спортистите, участващи в Средиземноморските игри.

Според Шатри Студентският център, който в момента разполага с около 3300 легла, ще бъде значително разширен за Игрите през 2030 г. и броят на леглата ще надхвърли 4500.

„Ще бъде извършен основен ремонт на всички сгради на Студентския център и същевременно ще бъдат построени нови сгради, за да се разшири пространството за настаняване на спортистите, отседнали в Студентския център. В момента имаме около 3300 легла и те ще се увеличат до над 4500 легла. Ще бъдат добавени нови сгради, които по-късно може да бъдат използвани и за други спортни събития. Те ще отговарят на най-високите европейски стандарти и е възможно дори да бъдат достъпни за други международни събития след 2030 г.“, обясни Шатри.

Той каза, че общата стойност на проекта е приблизително 70 милиона евро, като включва ремонта на Студентския център, зала „1 Тетори“ и студентската столова.

Според Шатри строителството е планирано да започне през първата половина на 2027 г. и се очаква да завърши през втората половина на 2029 г.

(Това е новина от деня в Косово, избрана от агенция КосоваПрес за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Косово да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)