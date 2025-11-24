Подробно търсене

Приветствие от патриарх Даниил бе прочетено от Браницкия епископ Йоан по повод 100-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет

Константин Костов
Приветствие от патриарх Даниил бе прочетено от Браницкия епископ Йоан по повод 100-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет
Приветствие от патриарх Даниил бе прочетено от Браницкия епископ Йоан по повод 100-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет
БТА, София (24 ноември 2025) В зала „България“ честват 100-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет и началото на независимата и самоуправляваща се адвокатура. На снимката: Гранитският епископ Йоан. Снимка: Милена Стойкова/БТА (КН)
София,  
24.11.2025 20:22
 (БТА)

Приветствие от името на Негово Светейшество българският патриарх и Софийски митрополит Даниил бе прочетено от Браницкия епископ Йоан на тържествено събитие в зала „България“ в София по повод 100-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет и началото на независимата и самоуправляваща се адвокатура.

В приветствието си патриарх Даниил пожелава годишнината да бъде стимул за още по-усърдна работа в защита на правдата и законността в обществото, както и за издигане и утвърждаване авторитета на адвокатската професия и на независимостта на адвокатурата в страната.

Също така се отбелязва, че отстояването на правото и истината в защита на всички онеправдани и обезправени сродява призванието на адвоката с положението на църквата, която от самото начало на своето историческо съществуване е най-последователният и ревностен застъпник и защитник на достойнството на човешката личност и неизменен възвестител на висшата божествена правда. 

/МК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

24.11.2025 19:46

Адвокатите сме лекари на обществените отношения, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев

Адвокатите сме лекари на обществените отношения, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в словото си по време на тържествено събитие в зала „България“ по повод 100-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет и началото на независимата и самоуправляваща се адвокатура.
24.11.2025 19:30

Представата ми за добър адвокат е свързана със способността в правната норма да намериш дълбокия ценностен смисъл, каза конституционният съдия Атанас Семов

Моята представа за добър адвокат винаги е била свързана със способността в правната норма да намериш дълбокия ценностен смисъл, каза Атанас Семов, член на Конституционния съд, в словото си по време на тържествено събитие в зала „България“ по повод 100-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет и началото на независимата и самоуправляваща се адвокатура.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:00 на 24.11.2025 Новините от днес

24.11.2025 19:36 Официални актове и съобщения

Председателят на парламента Рая Назарян: Приключването на пост-мониторинговия диалог с ПАСЕ е обективна оценка за усилията на България и значителния напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на правото и защитата на правата на човека

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация