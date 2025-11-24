Приветствие от патриарх Даниил бе прочетено от Браницкия епископ Йоан по повод 100-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет

Приветствие от името на Негово Светейшество българският патриарх и Софийски митрополит Даниил бе прочетено от Браницкия епископ Йоан на тържествено събитие в зала „България“ в София по повод 100-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет и началото на независимата и самоуправляваща се адвокатура.

В приветствието си патриарх Даниил пожелава годишнината да бъде стимул за още по-усърдна работа в защита на правдата и законността в обществото, както и за издигане и утвърждаване авторитета на адвокатската професия и на независимостта на адвокатурата в страната.

Също така се отбелязва, че отстояването на правото и истината в защита на всички онеправдани и обезправени сродява призванието на адвоката с положението на църквата, която от самото начало на своето историческо съществуване е най-последователният и ревностен застъпник и защитник на достойнството на човешката личност и неизменен възвестител на висшата божествена правда.