Общинският съвет в Златица прие предложението за осигуряване на дърва за уязвими групи

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Град Златица. Снимка: Христо Касабов, БТА/ архив
Златица,  
24.11.2025 21:47
 (БТА)
Общинският съвет в Златица прие предложението за осигуряване на дърва за огрев през идната година на деца до 16 години с увреждания, деца до 18 години с намалена работоспособност, хора с трайно намалена работоспособност над 70%, както и жители на възраст над 80 и над 90 години. Предложението бе прието с осем гласа "за" и пет "въздържал се".

Мярката обхваща жители на град Златица, село Карлиево, село Църквище и село Петрич. Количеството е пет пространствени кубически метра на домакинство.

Първата група за деца до 16 години с увреждане, деца до 18-годишна възраст с намалена работоспособност и лица над 90-годишна възраст цената, разходите за добив, транспорт, товарене, разтоварване и таксата за издаване на превозен билет са за сметка на Община Златица. 

За хората с намалена работоспособност с и над 90 процента с придружител цената е 36 евро за кубически метър. За останалите две групи цената е 42 евро.

Дървата се доставят по постоянен адрес и се ползват само за лични нужди. Срокът за подаване на заявления е от 19 януари 2026 година до 30 април 2026 година. Крайният срок за доставка е 30 декември 2026 година.

/МК/

