Подробно търсене

Руски генерал загина при експлозия в Москва, съобщи Следственият комитет

Любомир Мартинов
Руски генерал загина при експлозия в Москва, съобщи Следственият комитет
Руски генерал загина при експлозия в Москва, съобщи Следственият комитет
Изглед от Москва. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)
Москва,  
22.12.2025 09:25
 (БТА)
Етикети

Руски генерал загина тази сутрин в Москва при експлозия на взривно устройство, заложено под автомобил, съобщи Следственият комитет, цитиран от световните агенции.

Убит е началникът на управлението за оперативна подготовка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Следственият комитет допълни, че една от версиите за престъплението, които разследва, е свързана с украинските специални служби.

 

/ЛМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:27 на 22.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация