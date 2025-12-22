Руски генерал загина при експлозия в Москва, съобщи Следственият комитет

Руски генерал загина тази сутрин в Москва при експлозия на взривно устройство, заложено под автомобил, съобщи Следственият комитет, цитиран от световните агенции.

Убит е началникът на управлението за оперативна подготовка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Следственият комитет допълни, че една от версиите за престъплението, които разследва, е свързана с украинските специални служби.