Руски генерал загина при експлозия в Москва, съобщи Следственият комитет

site.btaРуски генерал загина при експлозия в Москва, съобщи Следственият комитет
Руски генерал загина тази сутрин в Москва при експлозия на взривно устройство, заложено под автомобил, съобщи Следственият комитет, цитиран от световните агенции.
Убит е началникът на управлението за оперативна подготовка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
Следственият комитет допълни, че една от версиите за престъплението, които разследва, е свързана с украинските специални служби.
/ЛМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина