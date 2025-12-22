Свищов ще отбележи тържествено 163 години от рождението на Алеко Константинов на 12 и 13 януари

Родният град на Алеко Константинов - Свищов, ще чества 163 години от рождението на именития писател и общественик с поредица от културни прояви, съобщиха от общинската администрация.

Организаторите на честванията – Община Свищов и Международна фондация „Алеко Константинов“, обявиха програмата за Алекови дни – 2026, които ще се проведат на 12 и 13 януари.

Със самостоятелна програма, за поредна година, в честванията се включва и Свищовската професионална гимназия, носеща името на писателя.

На 13 януари – рождената дата на Алеко Константинов, традиционно ще се състои факелно шествие от родния му дом до паметника му в централната градска градина, където церемониално ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност.

Кулминацията на честванията ще бъде награждаването на лауреата в Международния конкурс за къс хумористичен разказ „Алеко“, както и представянето на музикално-комедийния спектакъл „Бай Ганьо Европейски“ на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново. Билети за спектакъла ще се продават на касата на Свищовското читалище, като средствата от продажбата ще бъдат използвани за отбелязването на 100 години от основаването на Градския исторически музей в Свищов, чиято годишнина ще бъде чествана през следващата година.

Цялата програма за честването на Алекови дни – 2026 година е публикувана на официалната страница на Община Свищов.