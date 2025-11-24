Бившият президент на БФС Борислав Михайлов е в болница след инсулт, Стилиян Петров го подкрепи

Бившият президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е бил приет в столичната болница "Токуда", съобщиха от медицинското заведение. Легендарният вратар на националния отбор, в който печели бронзовите медали от Световното първенство в САЩ през 1994, се е почувствал зле в неделя вечер и е бил хоспитализиран, като изследванията са установили, че става дума за получен инсулт. Състоянието му е стабилно, но той ще остане под медицинско наблюдение в следващите дни заради опасност от усложнение.

Бившият капитан на България и на Левски е шеф на родния футбол между 2005 и 2023 година. Михайлов е сред големите герои от САЩ'94, когато под ръководството на Димитър Пенев "лъвовете" стават четвърти в света. 62-годишният Михайлов има 102 мача за националния отбор и е обявен за Футболист на страната през 1986 г.

Той е играл още за Ботев (Пловдив) и Славия, португалския Беленензеш, френския Мюлуз и английския Рединг.

Борислав Михайлов бе подкрепен от друг бивш капитан на националния отбор - Стилиян Петров. "Животът има свойството да променя перспективите ни и да ни напомня кое е наистина важно. Въпреки че сме имали различия, днес подкрепата ми е към Борислав Михайлов и неговото семейство, който смело и с подкрепата на своите близки се изправя пред здравословни предизвикателства.

В момент на това изпитание искам да знаеш, че те подкрепям и се надявам на бързото ти възстановяване. Миналите ни разногласия бледнеят в сравнение със силата и устойчивостта, която трябва да покажеш в този момент,така както го показваше винаги на терена. Ще се справиш!", написа бившият халф на Селтик, Астън Вила и ЦСКА.