Алексей Маргоевски
Изпитанията на американския ядрен арсенал са важни за националната сигурност, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс. Снимка: AP/Jacquelyn Martin
Вашингтон,  
30.10.2025 22:07
 (БТА)

Изпитанията на американския ядрен арсенал са важни за гарантиране на националната сигурност, каза днес вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че изказването му идва, след като американският президент Доналд Тръмп разпореди въоръжените сили на САЩ да възобновят ядрените опити след прекъсване от 33 години.

"Важна част от националната сигурност на Съединените щати е да гарантираме, че този ядрен арсенал, който имаме, наистина функционира изправно", каза Ванс пред журналисти пред Белия дом.

"За да го кажа по-ясно, знаем, че той функционира изправно, но трябва да извършваме проверки от време на време, и президентът просто иска да е сигурен, че ще правим именно това", добави американският вицепрезидент.

/СХТ/

