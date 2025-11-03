Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Американският президент Доналд Тръмп говори с журналисти на борда на президентския самолет, 2 ноември 2025 г. Снимка: AP/Manuel Balce Ceneta
Вашингтон,  
03.11.2025 05:59
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Китай провеждат ядрени опити, "но не говорят за това", без обаче да уточни естеството им, в излъчено днес интервю за американската телевизия Cи Би Ес, предаде Франс прес.

"Русия провежда опити, Китай провежда опити, но те не говорят за това", заяви американският лидер.

"Ние ще провеждаме опити, защото другите провеждат опити. Северна Корея провежда опити. Пакистан провежда опити", каза той и добави: "Знаете ли, колкото и мощни да са (ядрените оръжия), светът е голям. Не знаете непременно къде се правят опити. Те правят подземни опити, на голяма дълбочина, където хората не знаят какво се случва. Чувствате леки вибрации. Те правят опити, а ние не правим. Трябва да правим".

"Това, което казвам, е, че ще правим ядрени опити, както правят други страни", посочи Тръмп, без да отговори конкретно на въпрос за самата детонация на ядрено устройство, което САЩ не са практикували от 1992 г.

Неговият министър на енергетиката Крис Райт заяви вчера по телевизия "Фокс нюз", че не става въпрос за "ядрени експлозии".

"Мисля, че тестовете, за които говорим в момента, са системни тестове", заяви Райт в интервю за "Фокс Нюз". "Това не са ядрени експлозии. Това са така наречените некритични експлозии", добави той.

Тестовете ще включват всички останали части на ядреното оръжие, за да бъде гарантирано, че те функционират и могат да предизвикат ядрен взрив, каза още Райт, чиято агенция отговаря за ядрените опити на САЩ.

Тестовете ще бъдат извършени с нови системи, за да се гарантира, че новите ядрени оръжия са по-добри от предишните, посочи министърът.

