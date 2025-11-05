Подробно търсене

Вероятно САЩ работят по план за премахване на ядрените оръжия заедно с Русия и Китай, заяви Тръмп

Александър Евстатиев
Вероятно САЩ работят по план за премахване на ядрените оръжия заедно с Русия и Китай, заяви Тръмп
Вероятно САЩ работят по план за премахване на ядрените оръжия заедно с Русия и Китай, заяви Тръмп
Доналд Тръмп след речта си на Американския бизнес форум, Маями, 05.11.2025 г. Снимка: АП/Rebecca Blackwell
Маями,  
05.11.2025 22:47
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може би работи по план, заедно с Китай и Русия, за премахване на ядрените оръжия, без да предоставя подробности, съобщи Ройтерс. 

"Преработихме ядрената си програма - ние сме ядрената сила номер едно, което не ми се иска да призная, защото е толкова ужасно", каза Тръмп по време на реч на Американския бизнес форум в Маями.

"Русия е втора. Китай остава на трето място, но ще ни настигнат в рамките на четири или пет години", добави той.

"Може би трите страни работим по план за премахване на ядрените оръжия. Ще видим дали това ще проработи", отбеляза американският президент. 

/ПЙ/

Свързани новини

05.11.2025 16:33

Путин свика заседание на високопоставени служители; нареди да се подготвят ядрени опити

Руският президент Владимир Путин каза, че изявлението на американския му колега Доналд Тръмп, че Вашингтон ще поднови ядрените опити, е "сериозен проблем", предадоха Ройтерс и ТАСС.
03.11.2025 15:11

Започна нова епоха на ядрените оръжия, заяви президентът на Финландия

Президентът на Финландия Александер Стуб заяви днес, че е настъпила "нова епоха на ядрените оръжия", след като американският президент Доналд Тръмп заяви неколкоратно, че възнамерява да започне отново опити с ядрени оръжия, предаде Франс
03.11.2025 05:59

Тръмп заяви, че Русия и Китай провеждат ядрени опити, "но не говорят за това"

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Китай провеждат ядрени опити, "но не говорят за това", без обаче да уточни естеството им, в излъчено днес интервю за американската телевизия Cи Би Ес, предаде Франс прес.
02.11.2025 23:23

САЩ към момента не планират ядрени експлозии, заяви американският министър на енергетиката

Към момента не се планира тестовете на ядрените оръжия, наредени от президента на САЩ Доналд Тръмп, да включват ядрени експлозии, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт.
02.11.2025 11:48

Иранският президент заяви, че страната му ще възстанови ядрените си съоръжения

Иран ще възстанови ядрените си съоръжения "с още по-голяма сила", заяви днес иранският президент Масуд Пезешкиан, предаде Ройтерс, като се позова на ирански държавни медии.Същевременно, Пезешкиан подчерта, че Иран няма намерение да се сдобива с ядрено оръжие.
31.10.2025 19:34

Доналд Тръмп потвърди, че САЩ ще извършват ядрени опити, ако и други страни го правят

Американският президент Доналд Тръмп отново потвърди, че САЩ имат намерение да извършат ядрени опити, ако и други страни го направят, без обаче да даде повече подробности за естеството им, предава Франс прес. "Ще извършим опити, да, други страни
31.10.2025 14:32

Оцелели от атомните бомбардировки в Япония протестираха срещу обявените от Тръмп опити с ядрени оръжия

Японска организация на оцелелите от атомните бомбардировки в края на Втората световна война и предишен Нобелов лауреат за мир през изминалата година определи като "абсолютно недопустимо" изненадващото обявяване на опити с ядрени оръжия от американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.
30.10.2025 18:52

Германия призова САЩ и Русия да зачитат мораториума върху ядрените опити

Германският външен министър Йохан Вадефул призова днес САЩ и Русия да се въздържат от изпитания на нови ядрени оръжия, след като американският президент Доналд Тръмп обяви планове за подновяване на ядрените опити след повече от 30 години, предаде ДПА.
30.10.2025 15:59

Ройтерс: Ядрени опити - защо бяха прекратени, защо могат да бъдат възобновени и кой притежава ядрени оръжия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на американската армия да възобнови незабавно изпитанията си на ядрени оръжия след 33-годишно прекъсване, минути преди началото на срещата си с китайския лидер Си Цзинпин. Колко изпитания с ядрени оръжия са

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:54 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация