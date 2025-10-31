Оцелели от атомните бомбардировки в Япония протестираха срещу обявените от Тръмп опити с ядрени оръжия

Японска организация на оцелелите от атомните бомбардировки в края на Втората световна война и предишен лауреат на Нобелова награда за мир през изминалата година определи като "абсолютно недопустимо" изненадващото обявяване на опити с ядрени оръжия от американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

След като Доналд Тръмп обяви, че е наредил на Пентагона да започне ядрени опити, за да се съревновава с Русия и Китай, организацията "Нихон Хиданкьо" представи протестна нота на посолството на САЩ в Япония.

"Това разпореждане е в разрез с усилията на държавите да изградят свят без ядрени оръжия и е абсолютно недопустимо", посочва протестната нота.

Други две организации на оцелели от ядрените бомбардировки също се присъединиха към бурните протести, като заявиха, че "никакви опити от подобно естество не трябва да бъдат провеждани." "В една ядрена война няма нито победител, нито победен. Цялото човечество губи", обявиха в общо съобщение Конгресът в Хирошима срещу ядрените бомби и Департаментната федерация на жертвите на ядрената бомба, които също изпратиха протестна декларация на американското посолство.

Кметът на Нагасаки, Широ Судзуки също осъди решението на американския държавен глава, като отбеляза, че "то потъпква усилията на световните народи, които са проливали кръв и сълзи, за да заживеят в свят, без ядрени оръжия." "Ако опитите с ядрено оръжие трябва да започнат незабавно, това не прави ли Тръмп недостоен за Нобеловата награда за мир?", запита той пред японски медии като направи препратка към премиерката на страната Санае Такаичи, която предложи Тръмп да бъде отличен с престижната награда.

Атомните бомби, с които САЩ бомбардира японските градове Хирошима и Нагасаки, отнеха живота на повече от 200 000 души през август 1945 г. Те са и единственият пример на използвано ядрено оръжие по време на война.

"Хибакуша" или както се наричат на японски оцелелите от бомбардировките са страдали през целия си живот от физически и психически травми, както и от дискриминация, породена от статута им на жертви на ядрените бомби.

Изявлението на Доналд Тръмп повдига и многобройни въпроси, най-вече относно естеството на планираните опити - ще бъдат ли това опити с оръжейни системи или истински ядрени експлозии, имайки предвид, че САЩ не е провеждал такива тестове от 1992 г., отбелязва АФП.