Иранският президент заяви, че страната му ще възстанови ядрените си съоръжения

Иран ще възстанови ядрените си съоръжения "с още по-голяма сила", заяви днес иранският президент Масуд Пезешкиан, предаде Ройтерс, като се позова на ирански държавни медии.

Същевременно, Пезешкиан подчерта, че Иран няма намерение да се сдобива с ядрено оръжие.

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще нареди нови удари по ирански ядрени обекти, ако Техеран се опита да възстанови работата на съоръженията, които САЩ бомбардираха през юни.

Пезешкиан направи изявлението си при посещение на иранската агенция за атомна енергия, по време на среща с ръководни кадри от иранската ядрена индустрия.

"Унищожаването на сгради и заводи няма да е проблем за нас, ще изградим наново с по-голяма сила", заяви иранският лидер.

През юни САЩ нанесоха удари по ирански ядрени обекти, за които Вашингтон казва, че са били част от програма, насочена към разработването на ядрени оръжия. Техеран казва, че ядрената му програма е само с мирни цели.