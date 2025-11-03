Подробно търсене

Сътрудничеството със САЩ е невъзможно, докато Вашингтон продължава да подкрепя Израел, заяви върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей

Симеон Томов
Сътрудничеството със САЩ е невъзможно, докато Вашингтон продължава да подкрепя Израел, заяви върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей
Сътрудничеството със САЩ е невъзможно, докато Вашингтон продължава да подкрепя Израел, заяви върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей
Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей говори пред студенти в Техеран (03.11.2025 г.). Снимка: АП/ Office of the Iranian Supreme Leader
Дубай ,  
03.11.2025 15:55
 (БТА)

Сътрудничеството между Иран и САЩ е невъзможно, докато Вашингтон продължава да подкрепя Израел, да поддържа военни бази и да се намесва в случващото се в Близкия изток, заяви днес върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, цитиран от Ройтерс. 

Коментарите на Хаменей идват в момент, когато администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опитва да увеличи натиска си върху Техеран. 

"Американците понякога казват, че биха искали да си сътрудничат с Иран. Сътрудничеството с Иран е невъзможно, докато САЩ продължават да подкрепят прокълнатия ционистки режим, поддържат военни бази и се намесват в региона", заяви аятолах Али Хаменей, цитиран от иранските държавни медии. 

През октомври Тръмп заяви, че САЩ са готови да сключат споразумение с Иран, когато Техеран е готов за това, като каза: "Ръката на приятелството и сътрудничеството (с Иран) е протегната".

Двете страни проведоха пет кръга на ядрени преговори преди 12-дневната война между Иран и Израел през юни, в която Вашингтон се включи с удари срещу ключови ирански ядрени обекти. Преговорите между двете страни се сблъскаха с редица препятствия, като например въпроса за обогатяването на уран на иранска територия, което западните сили искат да сведат до нула, за да намалят до нула и риска от използването му от страна на Техеран за създаването на ядрено оръжие - план, който Техеран отхвърля изцяло. 

 

 

/ГГ/

Свързани новини

02.11.2025 11:48

Иранският президент заяви, че страната му ще възстанови ядрените си съоръжения

Иран ще възстанови ядрените си съоръжения "с още по-голяма сила", заяви днес иранският президент Масуд Пезешкиан, предаде Ройтерс, като се позова на ирански държавни медии.Същевременно, Пезешкиан подчерта, че Иран няма намерение да се сдобива с ядрено оръжие.
30.10.2025 12:25

Иран заяви, че контролният орган на ООН не бива да изразява „необосновани мнения“ за ядрената му програма

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси „е съвсем наясно с мирния характер“ на ядрената програма на Иран и не бива да изказва „необосновани мнения“ по този въпрос, заяви днес официален представител на Иран, цитиран от Ройтерс.
29.10.2025 19:55

Иран не обогатява активно уран, но е засечена подновена активност в близост до ядрените обекти, съобщи шефът на МААЕ Рафаел Гроси

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси каза днес, че Иран не изглежда да обогатява активно уран, но служители на агенцията са засекли подновена активност в близост до ядрените обекти на Ислямската република, съобщи Асошиейтед прес.
22.10.2025 15:23

Иран заяви, че няма да поднови преговорите, докато САЩ не спрат да отправят „неразумни искания“

Иран няма да поднови преговорите със САЩ, докато Вашингтон продължава да отправя „неразумни искания“, заяви външният министър на Ислямската република Абас Арагчи, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:37 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация