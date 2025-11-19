САЩ и трите европейски сили внесоха в МААЕ проекторезолюция, призоваваща Иран да се върне към сътрудничеството

САЩ и трите европейски сили - Франция, Германия и Великобритания, внесоха в Управителния съвет (УС) на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) проекторезолюция, призоваваща Иран да се върне бързо към сътрудничеството с ядрения регулатор на ООН, предаде Ройтерс.

Според дипломати е много вероятно мярката да бъде одобрена, евентуално още днес.

УС на МААЕ се събра тази седмица на заседание, както прави веднъж на всеки три месеца.

В проекторезолюцията се казва, че Иран все още не е допуснал инспектори до ядрените си обекти, бомбардирани през юни от Израел и САЩ, и че "отдавна закъснял", що се отнася до отчитането на своите запаси от обогатен уран.

Текстът не обвинява Иран в нарушения, за разлика от резолюция, приета през юни - непосредствено преди израелските и американските удари. Техеран обаче предупреди, че всяка резолюция срещу него ще бъде посрещната с ответни мерки.

На този фон САЩ и друга голяма страна в Близкия изток - Саудитска Арабия, подписаха вчера споразумение за използването на атомната енергия за цивилни цели.