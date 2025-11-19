Подробно търсене

САЩ и трите европейски сили внесоха в МААЕ проекторезолюция, призоваваща Иран да се върне към сътрудничеството

Николай Станоев
Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси участва в предишно заседание на Управителния съвет на базираната във Виена агенция от системата на ООН, 23 юни 2025 г. Снимка: АП/Michael Gruber
Виена,  
19.11.2025 02:52
 (БТА)
САЩ и трите европейски сили - Франция, Германия и Великобритания, внесоха в Управителния съвет (УС) на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) проекторезолюция, призоваваща Иран да се върне бързо към сътрудничеството с ядрения регулатор на ООН, предаде Ройтерс.

Според дипломати е много вероятно мярката да бъде одобрена, евентуално още днес.

УС на МААЕ се събра тази седмица на заседание, както прави веднъж на всеки три месеца.

В проекторезолюцията се казва, че Иран все още не е допуснал инспектори до ядрените си обекти, бомбардирани през юни от Израел и САЩ, и че "отдавна закъснял", що се отнася до отчитането на своите запаси от обогатен уран.

Текстът не обвинява Иран в нарушения, за разлика от резолюция, приета през юни - непосредствено преди израелските и американските удари. Техеран обаче предупреди, че всяка резолюция срещу него ще бъде посрещната с ответни мерки.

На този фон САЩ и друга голяма страна в Близкия изток - Саудитска Арабия, подписаха вчера споразумение за използването на атомната енергия за цивилни цели.

/НС/

07.11.2025 14:57

Иранският президент каза, че Техеран иска мир, но няма да се поддаде на натиск

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви днес, че Иран иска мир, но няма да се поддаде на натиск и няма да спре ядрената си програма, предаде Ройтерс, като се позова на ирански държавни медии.
03.11.2025 16:19

ИРНА: Бивш ирански министър заяви, че САЩ трябва да се откажат от илюзиите за капитулация на Иран и да се обърнат към „реални“ преговори

Бившият външен министър на Иран Мохамад-Джавад Зариф, заяви, че е в интерес на Съединените щати да се откажат от идеята за безусловна капитулация на Иран и да преминат към реални преговори, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.
03.11.2025 15:55

Сътрудничеството със САЩ е невъзможно, докато Вашингтон продължава да подкрепя Израел, заяви върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей

Сътрудничеството между Иран и САЩ е невъзможно, докато Вашингтон продължава да подкрепя Израел, да поддържа военни бази и да се намесва в случващото се в Близкия изток, заяви днес върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, цитиран от
29.10.2025 19:55

Иран не обогатява активно уран, но е засечена подновена активност в близост до ядрените обекти, съобщи шефът на МААЕ Рафаел Гроси

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси каза днес, че Иран не изглежда да обогатява активно уран, но служители на агенцията са засекли подновена активност в близост до ядрените обекти на Ислямската република, съобщи Асошиейтед прес.

