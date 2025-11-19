САЩ и Саудитска Арабия подписаха споразумения за използването на атомната енергия за цивилни цели и за продажбата на Ф-35, съобщи Белият дом

САЩ и Саудитска Арабия подписаха споразумения за използването на атомната енергия за цивилни цели и за продажбата на изтребители Ф-35, съобщи Белият дом, цитиран от Франс прес.

Това стана вчера по време на посещението на влиятелния саудитски престолонаследник Мохамед бин Салман, де факто управник на богатото кралство, във Вашингтон, където той бе приет от Доналд Тръмп. Президентът на САЩ каза, че Саудитска Арабия се е съгласила да инвестира в страната му 600 милиарда долара, а Бин Салман спомена сумата от 1 трилион долара.

Вашингтон и Рияд подписаха "съвместна декларация" за използването на атомната енергия за цивилни цели. Тя "създава правната основа за многомилиардно сътрудничество в продължение на няколко десетилетия“ и "в съответствие със строги правила за неразпространение", обяви Белият дом.

На този фон САЩ и трите европейски сили - Франция, Германия и Великобритания, внесоха в Управителния съвет на Международната агенция за атомна енергия проекторезолюция, призоваваща друга голяма държава в Близкия изток - Иран, да се върне бързо към сътрудничеството с ядрения регулатор на ООН, отбелязва Ройтерс. Според дипломати е много вероятно мярката да бъде одобрена още днес.

В комюникето на Белия дом, цитирано от АФП, се казва още, че Тръмп е "одобрил голямо споразумение за продажба на оръжия, което включва бъдещи доставки (за Саудитска Арабия) на Ф-35 - американски изтребители със съвременни технологии".