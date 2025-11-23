Превърна ли се в триумф за Мохамед бин Салман визитата му в Белия дом

Визитата на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман във Вашингтон тази седмица се превърна в триумф, а Доналд Тръмп постла червен килим за „бъдещия крал“, отхвърляйки критиките, които тегнат над него от години, отбелязва Франс прес.

Тази официална визита беше първата в САЩ на принца – широко известен с инициалите си МБС – след убийството на саудитския журналист Джамал Хашоги през 2018 г. в Истанбул от саудитски агенти - афера, която предизвика шокови вълни по света и превърна престолонаследника в парий.

Държавното посещение беше още по-изненадващо, като се има предвид, че принцът не е официален държавен глава на кралството.

Американското ангажиране с правата на човека, споменът за атентатите от 11 септември 2001 г., повечето от които бяха извършени от саудитски граждани, и подозренията за връзките на кралството с религиозния екстремизъм отдавна хвърлят сянка върху партньорството между двете държави, посочва АФП.

Отношенията между Саудитска Арабия и САЩ обаче се подобриха.

Във вторник саудитският престолонаследник беше посрещнат с прелитане на военни самолети във формация, ескортиран от почетен караул на коне и премина по червен килим във Вашингтон.

Същата вечер се състоя тържествена вечеря, на която присъстваха футболната звезда Кристиано Роналдо, милиардерът Илон Мъск и главният изпълнителен директор на „Епъл“ Тим Кук, преди голяма инвестиционна конференция, подкрепена от Рияд.

Нямаше публични укори по отношение на правата на човека: напротив, Тръмп пламенно защити принца, когато в Овалния кабинет му беше зададен въпрос за убийството на Хашоги.

Колко точно се е променила политиката на САЩ в областта на правата на човека при управлението на Тръмп стана ясно на срещата в Овалния кабинет, когато той отрече, че саудитският престолонаследникът Мохамед бин Салман да е знаел нещо за убийството на Хашоги, критик на саудитското ръководство, въпреки че американското разузнаване е стигнало до обратното заключение, отбелязва Ройтерс.

Тръмп направи всичко да помогне на де факто ръководителя на Саудитска Арабия да възстанови международния си имидж, като му оказа пищно посрещане в Белия дом, изтъкна процъфтяващите двустранни връзки в областта на икономиката и сигурността с най-големия износител на петрол в света и срещна МБС с водещи американски изпълнителни директори.

„Този пищен прием във Вашингтон с Доналд Тръмп окончателно утвърди МБС като привилегирован партньор на САЩ и показва, че центърът на тежестта в арабския свят сега е в Рияд“, казва пред AФП Карим Битар, преподавател в института „Сианс По“.

Освен че президентът на САЩ ѝ предостави статута на „основен съюзник извън НАТО“, Саудитска Арабия получи и обещание за бъдеща доставка на стелт изтребители Ф-35, засилено сътрудничество в областта на гражданската ядрена енергетика и достъп до усъвършенствани американски технологии за изкуствен интелект.

Детайлите за сделката за изтребителите засега не са уточнени, но някои служители на Пентагона и други американски ведомства се противопоставят на продажбата заради риска секретни технологии да попаднат в ръцете на Китай, който също има тесни връзки със Саудитска Арабия, посочва Асошиейтед прес. Израелски представители, чиято страна е единствената близкоизточна държава притежаваща изтребители Ф-35 и благодарение на това придобила качествено предимство в сферата на отбраната в региона, посочиха, че Израел не би възразил Саудитска Арабия да ги придобие, ако склони да нормализира отношенията си с еврейската държава.

МБС обаче изглежда успя да отложи, най-вероятно за години напред, каквото и да било обсъждане на присъединяване към Авраамовите споразумения - проект на Тръмп за нормализиране на връзките между арабските страни и Израел.

Мохамед бин Салман потвърди, че нормализирането на отношенията е възможно, но настоя, че е необходим „ясно определен“ път към създаването на палестинска държава – основно условие на Саудитска Арабия за присъединяване към Авраамовите споразумения.

Саудитският престолонаследник се срещна и с членове на Конгреса на САЩ в Капитолия в сряда, във втория ден от посещението си във Вашингтон.

Няколко членове на Конгреса от Републиканската партия, сред които председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, председателят на Комитета по външни отношения на Сената Джим Риш и председателят на Комитета по външни отношения на Камарата на представителите Брайън Маст, присъстваха на официалната вечеря в Белия дом в чест на МБС във вторник. Конгресмени от Демократическата партия обаче изразиха критики.

„Тръмп поставя Америка на страната на диктаторите и олигарсите“, заяви американският сенатор Бърни Сандърс пред Ройтерс.

Визитата на Мохамед бин Салман във Вашингтон премина по-гладко от очакваното, а принцът получи почти всичко, за което беше пристигнал в САЩ, и дори повече, като изчистен международен имидж, благодарение на приятелското рамо на Тръмп. Президентът на САЩ също спечели от визита, не само от милиардите долари саудитски инвестиции и отбранителни поръчки, но и от укрепването на връзките с петролната монархия, която е ключов фактор не само в ОПЕК, но и в Близкия изток.