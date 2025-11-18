Тръмп оспори заключенията на американското разузнаване за ролята на саудитския престолонаследник в смъртта на журналиста Джамал Хашоги

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман не е знаел нищо за убийството през 2018 г. на журналиста Джамал Хашоги, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това изказване влиза в противоречие със заключенията на американските разузнавателни агенции.

"Много хора не харесваха този господин, за когото говорите, независимо дали вие го харесвате, или не", каза Тръмп в Овалния кабинет, посрещайки де факто ръководителя на Саудитска Арабия в Белия дом, и добави: "Подобни неща се случват, но той не е знаел нищо за това и можем да оставим нещата така".