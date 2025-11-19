САЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО, обяви Тръмп

site.btaСАЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО, обяви Тръмп
Съединените щати предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО, обяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.
Тръмп обяви това на вечеря, която даде снощи в Белия дом в чест на гостуващия му саудитски престолонаследник Мохамед бин Салман.
"Ние издигаме военното си сътрудничество на още по-големи висоти, като официално определяме Саудитска Арабия като основен съюзник извън НАТО, което е нещо много важно за тях", обяви той.
Тръмп наблегна на стратегическото значение на богатото кралство в Близкия изток, като изрази увереност, че с оръжията, които ще закупи от Вашингтон, Рияд ще се превърне в ключов фактор за осигуряване на стабилност в този невралгичен регион.
/НС/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина