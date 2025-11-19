Подробно търсене

САЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО, обяви Тръмп

Николай Станоев
Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде вечеря в Белия дом в чест на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, 18 ноември 2025 г. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон,  
19.11.2025 05:23
 (БТА)
Съединените щати предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО, обяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Тръмп обяви това на вечеря, която даде снощи в Белия дом в чест на гостуващия му саудитски престолонаследник Мохамед бин Салман.

"Ние издигаме военното си сътрудничество на още по-големи висоти, като официално определяме Саудитска Арабия като основен съюзник извън НАТО, което е нещо много важно за тях", обяви той.

Тръмп наблегна на стратегическото значение на богатото кралство в Близкия изток, като изрази увереност, че с оръжията, които ще закупи от Вашингтон, Рияд ще се превърне в ключов фактор за осигуряване на стабилност в този невралгичен регион.

 

