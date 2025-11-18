Подробно търсене

Тръмп отрича да има конфликт на интереси заради бизнеса на семейството си в Саудитска Арабия

Алексей Маргоевски
Американският президент Доналд Тръмп се среща днес със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в Белия дом. Снимка: AP/Evan Vucci
Вашингтон,  
18.11.2025 21:04
 (БТА)
Американският президент Доналд Тръмп отрече днес да има конфликт на интереси, свързан с бизнеса на членове на семейството си в Саудитска Арабия, предаде Франс прес.

"Нямам нищо общо с бизнеса на семейството ми. Напуснах този бизнес", увери американският президент, запитан по този въпрос от журналистка в Овалния кабинет, докато бе на среща със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

"Това, което прави семейството ми, е много добро. Те правят бизнес навсякъде. Много малко бизнес са правили със Саудитска Арабия. Всъщност съм сигурен, че биха могли да правят много повече и всичко, което са направили, е било много добро", добави той.

 

