ИРНА: Бивш ирански министър заяви, че САЩ трябва да се откажат от илюзиите за капитулация на Иран и да се обърнат към „реални“ преговори

Бившият външен министър на Иран Мохамад Джавад Зариф, заяви, че е в интерес на Съединените щати да се откажат от идеята за безусловна капитулация на Иран и да преминат към реални преговори, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Зариф заяви това по време на конференция в Хирошима на тема „80 години след атомната бомбардировка – време за мир, диалог и ядрено разоръжаване“.

Той каза, че режимите във Вашингтон и Тел Авив не само не успяха да постигнат целите си, но и научиха голям урок от атаките. „Надявам се, че Съединените щати ще имат смелостта да се поучат и да продължат напред“, подчерта той, посочвайки, че фантазиите на Тръмп за ядрената програма на Иран не са реални, тъй като САЩ не могат да унищожат научните знания на Ислямската република.

Говорейки за израелските и американските атаки срещу ядрени съоръжения и ядрени учени, бившият висш дипломат заяви, че истинският потенциал не се крие в центрофугите и запасите от обогатен уран, а в научните знания, техническия опит и иновативните умове, които Иран притежава.

Зариф каза, че иранците също така изненадват враговете с единство, демонстрирайки, че имат както способността, така и волята да нанесат сериозни щети на две ядрени сили.

Според Зариф целта на Съединените щати трябва да бъде да постигнат споразумения, които гарантират, че напредналият ядрен капацитет на Иран остава прозрачен и мирен.

Коментирайки темата на конференцията, той каза, че Иран винаги е заемал твърда позиция срещу оръжията за масово унищожение, която не е символична, а стратегическа, тъй като иранската нация е била пряка жертва на оръжия за масово унищожение през 80-те години на миналия век от ръцете на тогавашния иракски лидер Саддам Хюсеин.

Той каза, че въпреки три десетилетия пропаганда от израелския премиер Бенямин Нетаняху ядрената програма на Иран остава мирна, тъй като страната и нейното ръководство никога не са помисляли да се стремят към ядрени оръжия.

Четири десетилетия санкции, кибератаки и убийства на учени не са принудили Иран да се предаде, нито са го подтикнали да създаде бомба, подчерта Зариф, казвайки: „Това, което поддържа тази програма, не са военни амбиции, а самоуважение. Дори скорошната непровокирана агресия от две ядрени сили не успя да промени тази реалност“.

Иронично е, че същите страни, които днес лъжливо обвиняват Иран в опит да се сдобие с ядрени оръжия, подкрепиха Саддам, въоръжават го до зъби, включително с химически оръжия, и си затварят очите за ядрените оръжия и престъпленията на Израел.

Застъпвайки се за дипломацията, Зариф призова правителството на САЩ да спре да смята Иран за заплаха, заявявайки, че страната трябва да бъде третирана като равноправен партньор в глобалните дела, основан на взаимно уважение, прозрачност и споделен просперитет.

