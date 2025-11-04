Подробно търсене

Иранците отбелязват годишнината от превземането на американското посолство през 1979 г.
Демонстранти държат плакат с лика на покойния водач на Ислямската революция аятолах Рухола Хомейни, ирански и палестински знамена и антиамерикански плакати по време ежегодния митинг пред бившето американско посолство в Техеран. С подобни прояви на днешната дата в Иран се отбелязва годишнината от превземането на посолството през 1979 г., 4 ноември 2025 г. (AP Photo/Vahid Salemi)
Техеран,  
04.11.2025 12:15
 (БТА)

Иранците отбелязаха годишнината от превземането на американското посолство в Техеран през 1979 г. – първото подобно честване, откакто САЩ бомбардираха иранските ядрени съоръжения по време на 12-дневната война с Израел през юни, съобщи Асошиейтед прес.

На 4 ноември 1979 г. ирански студенти превземат посолството и вземат десетки заложници, което поставя началото на криза, продължила повече от година.

В рамките на ежегодната церемония хиляди хора се събраха в центъра на Техеран, скандирайки "Смърт за САЩ" и "Смърт за Израел". Някои обесиха чучела на американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху и запалиха американски и израелски знамена. 

Държавните медии съобщиха, че подобни събирания са се състояли и в други ирански градове.

Встрани от митингите бяха изложени макети на ирански ракети, някои от които с надпис "Смърт за Америка". Бяха изложени и реплики на центрофуги, използвани за обогатяване на уран.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей вчера обеща по време на среща със студенти, че скоро няма да има стъпки към нормализиране на отношенията с Вашингтон – послание, което беше повторено на транспарантите по време на днешните митинги.

Председателят на парламента Мохамад Бакер Калибаф беше основният оратор на митинга в Техеран. Той обвини САЩ и Израел, че са убили ирански учени, защото Западът "се противопоставя на независим, обединен и силен Иран".

Той също така разкритикува бившето американско посолство, наричайки го "гнездо на шпиони". 

Двете страни нямат дипломатически отношения, откакто войнствени студенти превзеха посолството през 1979 г. и държаха 52 американци в плен в продължение на 444 дни.

Иран отдавна твърди, че ядрената му програма е мирна. Западът и МААЕ обаче смятат, че Техеран е имал организирана програма за производство на оръжия до 2003 г., припомня АП.

