ИРНА: Председателят на иранския парламент изтъкна значението на независимостта и борбата срещу глобалната арогантност

Денис Киров
Председателят на иранския парламент Мохамад Галибаф / Снимка: ИРНА
Техеран,  
04.11.2025 15:31
 (БТА)

Председателят на иранския парламент Мохамад Галибаф подчерта, че 4 ноември, на който в страната се отбелязва Денят на борбата с империализма и Денят на студентите, не е просто историческо събитие, а непреходна истина, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Говорейки на митинг в Техеран днес, Галибаф заяви, че този ден символизира единната позиция на нацията срещу потисничеството и империализма. Той подчерта, че една страна, която не е независима, не притежава нищо и  не може да постигне траен напредък.

Галибаф припомни важни събития от 4 ноември, включително изгнанието на Имам Хомейни и превземането на посолството на САЩ през 1979 г., "които разкриха американските заговори срещу Ислямската революция". Той отбеляза, че студентите са изиграли жизненоважна роля в тази борба, допринасяйки значително за революцията и защитата на нацията.

Председателят на парламента заяви, че борбата срещу империализма остава актуална и днес, тъй като същият потиснически начин на мислене е останал, вече проявяващ се чрез усъвършенствани методи.

Галибаф осъди опитите за насаждане на отчаяние и съмнение у младежите в собствените им способности, описвайки тези чувства като инструменти на империализма. Той настоя, че независимостта на Иран няма да бъде компрометирана при никакви обстоятелства и потвърди ангажимента си за съпротива срещу чуждестранното господство.

Галибаф подчерта важността на поддържането на силен, независим Иран, свободен от външен натиск, и насърчи единството срещу продължаващите заплахи, породени от империалистическите сили.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)

/ГГ/

