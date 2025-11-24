Подробно търсене

Христо Бонински
Бившият пилот от Формула 1 Мик Шумахер ще се състезава в ИндиКар през 2026
Снимка: AP Photo/Michael Conroy
Ню Йорк,  
24.11.2025 20:14
 (БТА)

Бившият пилот във Формула 1 Мик Шумахер ще се състезава в сериите ИндиКар през 2026, предаде ДПА. Той подписа договор с американския тим Рахал Летерман Ланиган Рейсинг.

"Мисля, че говоря от името на всички в тима колко сме развълнувани за приемем Мик при нас", заяви съсобственикът на отбора Боби Рахал.

Мик, който е син на рекордьора по титли във Формула 1 Михаел Шумахер, бе пилот на Хаас между 2021 и 2022, но договорът му не бе продължен.

За последно той се състезава в Световното първенство по Ендурънс за тима на Алпин през 2024 и 2025, но миналата седмица обяви, че напуска отбора. На 13 октомври той направи тестове в ИндиКар, като "впечатли отбора с ритъма си, адаптивността и техническите качества", написаха от тима.

Американският телевизионен водещ и комик Дейвид Летерман е другият собственик на тима, за който ще кара Мик Шумахер.  

/ХБ/

Към 21:03 на 24.11.2025 Новините от днес

24.11.2025 19:36 Официални актове и съобщения

