Бившият пилот от Формула 1 Мик Шумахер ще се състезава в ИндиКар през 2026

Бившият пилот във Формула 1 Мик Шумахер ще се състезава в сериите ИндиКар през 2026, предаде ДПА. Той подписа договор с американския тим Рахал Летерман Ланиган Рейсинг.

"Мисля, че говоря от името на всички в тима колко сме развълнувани за приемем Мик при нас", заяви съсобственикът на отбора Боби Рахал.

Мик, който е син на рекордьора по титли във Формула 1 Михаел Шумахер, бе пилот на Хаас между 2021 и 2022, но договорът му не бе продължен.

За последно той се състезава в Световното първенство по Ендурънс за тима на Алпин през 2024 и 2025, но миналата седмица обяви, че напуска отбора. На 13 октомври той направи тестове в ИндиКар, като "впечатли отбора с ритъма си, адаптивността и техническите качества", написаха от тима.

Американският телевизионен водещ и комик Дейвид Летерман е другият собственик на тима, за който ще кара Мик Шумахер.