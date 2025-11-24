Подробно търсене

Доайенът на българската общност в Северна Македония Владимир Перев е бил нападнат в магазин в Скопие

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Снимка: Владислав Тентов/БТА (АК)
Скопие,  
24.11.2025 20:11
 (БТА)

В магазин в Скопие вербално и физически е бил нападнат журналистът и доайен на българската общност в Северна Македония Владимир Перев. За случилото се съобщи самият той в публикация в сайта „Трибуна”.

Перев, който е на 80 години, е бил ударен в лицето, поради което са счупени и очилата му.

„Вие, българи, да си ходите в България... От вашата гнусна българска уста не искам да чувам думата македонски... ако някога те чуя да проговориш за македонец или за себе си като македонец, ще те убия....”, цитира в разказа си Перев обидите, които са му били отправени от „млад и силен мъж” на опашката в магазина.

Перев е подал сигнал в полицията и инцидентът е регистриран от органите на реда. 

/ВН/

