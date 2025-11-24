Николай Христов спечели бронзов медал по карате на Олимпийските игри за глухи спортисти

site.btaНиколай Христов спечели бронзов медал по карате на Олимпийските игри за глухи спортисти
Николай Христов спечели бронзов медал по карате от Олимпийските игри за глухи спортисти (Дефлимпикс игрите), които се провеждат в японската столица Токио.
Христов от Спортна федерация на глухите в България, взе отличието в категория кумите 75 килограма, след като записа две победи и едно поражение.
Това е трети бронз за българина след Турция 2017 и Бразилия 2022. Той беше воден от своя личен треньор Борислав Иванов.
/ИК/
