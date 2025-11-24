Подробно търсене

Николай Христов спечели бронзов медал по карате на Олимпийските игри за глухи спортисти

Ива Кръстева
Николай Христов спечели бронзов медал по карате на Олимпийските игри за глухи спортисти
Николай Христов спечели бронзов медал по карате на Олимпийските игри за глухи спортисти
от ляво на дясно Борислав Иванов и Николай Христов, снимка: Личен архив
Токио,  
24.11.2025 23:00
 (БТА)

Николай Христов спечели бронзов медал по карате от Олимпийските игри за глухи спортисти (Дефлимпикс игрите), които се провеждат в японската столица Токио.

Христов от Спортна федерация на глухите в България, взе отличието в категория кумите 75 килограма, след като записа две победи и едно поражение.

Това е трети бронз за българина след Турция 2017 и Бразилия 2022. Той беше воден от своя личен треньор Борислав Иванов.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:03 на 25.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация