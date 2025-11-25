Тенденция към намаляване на ръста на престъпленията в общините Козлодуй и Хайредин отчитат за 2024 г. от полицията в Козлодуй

Тенденция към намаляване на ръста на извършваните престъпления в общините Козлодуй и Хайредин отчитат от Районното управление (РУ) в Козлодуй. Анализът на противодействието на престъпността през 2024 година бе приет на заседание на Общински съвет - Козлодуй. Според него усилията на Районното управление са били насочени към опазване на обществения ред, превенцията на престъпността в малките и слабо населени места, противодействие на престъпността спрямо социално уязвими и рискови групи от населението, спрямо политическите права на гражданите, обезпечаване на масовите и спортни мероприятия, и осигуряване на безопасността на движението по пътищата.

За отчетния период са регистрирани 320 заявителски материала при 512 за същия период на 2023 г. Съотношението на регистрираните престъпления е 261 за 2024 г. към 340 за предходната. Процентът на разкриваемост е 74,3 за миналата година, към 59,7 за 2023 г.

Най-голям дял от престъпленията против собствеността са били кражбите. През миналата година са регистрирани 51 кражби при 104 за 2023 г. Разкриваемостта на този вид престъпления миналата година е бил 52,9 процента към 55,8 за 2023 г.

На територията, обслужвана от Районното управление, през миналата година са регистрирани общо 62 пътнотранспортни произшествия. Това е с четири броя по-малко в сравнение със същия период на 202З г. Съставените актове през отчетния период са със 195 по-малко в сравнение със съставените през 2023 г., но установените нарушения с фиш са с 1316 повече през 2024 г. спрямо предходната, посочва в отчета си началникът на РУ - Козлодуй главен инспектор Бранимир Благоев.